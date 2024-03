Straż Graniczna obrzucona gałęziami, 243 próby przedostania się do Polski [+VIDEO]

Jak poinformowała w środę Straż Graniczna, w przeciągu dwóch dni odnotowano 243 próby nielegalnego przedostania się na terytorium Polski. Imigranci obrzucili funkcjonariuszy gałęziami.

We wtorek potwierdzonych zostało 148 zdarzeń związanych z nielegalnym przekroczeniem polsko – białoruskiej granicy. W rejonie działania Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych polski patrol obrzucany został kamieniami przez grupę około 30 migrantów znajdujących się za techniczną barierą.

25 marca odnotowanych zostało natomiast 95 prób forsowania polskiej granicy. Również tego dnia służby ochraniające granicę kilkukrotnie zostały zaatakowane kamieniami i gałęziami.

Czynności związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji prowadzone były na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, i Czeremsze.

W niedzielę zatrzymano w sumie 5 kurierów (3 obywateli Ukrainy, obywatela Kirgistanu i obywatela Mołdawii). Osoby te przyjechały trzema autami po odbiór cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę naszego państwa i chcieli nielegalnie dostać na zachód Europy. Zatrzymania miały miejsce w rejonie Czeremchy i Dubiczy Cerkiewnych.

W sobotę zatrzymano z kolei 4 osoby, które podjęły się przewiezienia osób po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej przez Polskę do Niemiec. Obywatela Ukrainy zatrzymali funkcjonariusze z Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych. Z kolei funkcjonariusze z Placówki SG w Narewce zatrzymali 2 obywateli Turcji. Funkcjonariusze z Placówki SG w Białowieży zatrzymali obywatela Gruzji.

W piątek zatrzymano obywatela Ukrainy. Mężczyzna w okolicach Hajnówki próbował odebrać grupę, która przedostała się do Polski wbrew obowiązującym przepisom.

Od początku roku zatrzymano już 44 osoby zaangażowane w ten nielegalny proceder.

Zatrzymanym kurierom za pomocnictwo w organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy grozi kara do lat 8 więzienia. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat.

Przeczytaj: Kolejny “kurier” nielegalnych imigrantów zatrzymany. Obywatel Afganistanu przewoził ich w bagażniku

Zwracaliśmy uwagę, że obcokrajowcy stanowili ponad 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego) – wynika z danych SG.

Kresy.pl