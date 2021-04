Stany Zjednoczone ograniczyły handel z czołowymi chińskimi centrami obliczeniowymi

Stany Zjednoczone ograniczyły w czwartek handel z czołowymi chińskimi centrami obliczeniowymi – poinformował portal South China Morning Post. Amerykanie obawiają się, że centra mogą mieć niebezpieczne zastosowania militarne.

Siedem ośrodków lub firm zostało umieszczonych na czarnej liście podmiotów rządu USA, co oznacza, że ​​wymagają specjalnego zezwolenia na eksport i import ze Stanów Zjednoczonych.

„Możliwości obliczeń superkomputerów są kluczowe dla rozwoju wielu – być może prawie wszystkich – nowoczesnych broni i systemów bezpieczeństwa narodowego, takich jak broń jądrowa i broń hipersoniczna” – powiedziała sekretarz handlu Gina Raimondo w oświadczeniu.

„Departament Handlu w pełni wykorzysta swoje uprawnienia, aby uniemożliwić Chinom wykorzystywanie technologii amerykańskich do wspierania tych destabilizujących wysiłków modernizacji wojskowej”.

Do ośrodków dotkniętych ograniczeniami należy National Supercomputing Center we wschodnim mieście Wuxi, w którym znajduje się uruchomiony w 2016 roku superkomputer, który jest uznawany za jeden z najszybszych na świecie. Był to pierwszy superkomputer bez użycia żadnej technologii amerykańskiej.

Commerce implements new export controls on China, adding 7 Chinese entities to the Entity List in response to their involvement with China’s military, its destabilizing military modernization efforts, and/or its weapons of mass destruction (WMD) programs: https://t.co/51b1mNXIyF pic.twitter.com/aYXqUD6klU

— U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) April 8, 2021