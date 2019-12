Jan Śpiewak złożył wniosek o ułaskawienie do prezydenta

„Wyrok z oskarżenia mecenas Górnikowskiej jest pierwszą sprawą karną, którą przegrałem. Sąd uczynił mnie kryminalistą za wypowiedziane w interesie społecznym słowa. Wyrok przeczy elementarnemu poczuciu sprawiedliwości. Zamierzam wykorzystać każdą dostępną drogę prawną, żeby zdjąć z siebie piętno przestępcy. W związku z tym, w dniu 23 grudnia br. złożyłem wniosek o ułaskawienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy” – napisał na swoim Facebooku Jan Śpiewak.

Jak pisaliśmy, 15 grudnia prezydent Andrzej Duda przyjął w niedzielę wieczorem działacza miejskiego z Warszawy Jana Śpiewaka. Spotkanie dotyczyło sytuacji prawnej Śpiewaka po jego prawomocnym skazaniu za opisywanie „reprywatyzacji” warszawskich nieruchomości.

W październiku 2017 roku aktywista opisał w mediach społecznościowych, jak mecenas Bogumiła Górnikowska, córka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego „przejęła w 2010 roku metodą na 118-letniego kuratora kamienicę na Ochocie”. Chodziło o kamienicę na ulicy Joteyki 13. Zdaniem Śpiewaka doszło przy tym do szeregu nieprawidłowości. Zarzut ten wobec Górnikowskiej powtarzał później wielokrotnie. Prawniczka wytoczyła mu proces karny o zniesławienie domagając się 10 tys. zł grzywny i trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. W styczniu br. Sąd Rejonowy w Warszawie skazał Śpiewaka na 5 tys. zł grzywny i 10 tys. zł nawiązki na rzecz Górnikowskiej. 13 grudnia Sąd Rejonowy utrzymał ten wyrok w mocy.

Śpiewak uznał wyrok za niesprawiedliwy i ogłosił, że go nie wykona. Jego zdaniem został skazany za „obronę słabszych, za obronę sprawiedliwości”. Działacz zapowiedział, że jeśli będzie trzeba, pójdzie do więzienia. Dzisiaj ogłosił na swoim profilu na Facebooku, że wystąpił z wnioskiem do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie.

„Sądy są wykorzystywane do ustawicznego nękania aktywistów i sygnalistów w całej Polsce. Mam 10 prawomocnych i 4 nieprawomocne wyroki, które są dla mnie korzystne. Przegrałem dwie sprawy cywilne. W ostatniej sprawie wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, wnosząc kasację do Sądu Najwyższego” – napisał w oświadczeniu.

„Mam nadzieję, że Prezydent zapozna się bliżej ze sprawą i sam dokona oceny tego, co znajduje się w dokumentach. Świadczą one same za siebie. Uważam, że w wolnym kraju nie ma miejsca na prawo, które karze, nawet rokiem więzienia, za słowa. Artykuł 212 trzeba wykreślić z kodeksu karnego” – dodał.

Śpiewak przypomniał także o potrzebie uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej. „Sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu pozostaje uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej. Tylko ona może na zawsze przeciąć spiralę niesprawiedliwości, z którą zmagamy się w Warszawie i wielu innych miejscach w Polsce. Uchwalenie ustawy to test na dojrzałość polskiej demokracji”.

W październiku 2017 r. opublikowano projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Ustawa miała wprowadzić uniwersalne zasady dla wszystkich i ustanawia zadośćuczynienie w formie pieniężnej w wysokości 20 proc. wartości straconego mienia. Dodatkowo przewidywała zakaz ustanowienia kuratorów, a uprawnione do roszczeń będą jedynie osoby z pierwszej linii pokrewieństwa i małżonków. Miał zostać też wprowadzony zakaz zwrotu nieruchomości na osoby zmarłe i reaktywowane spółki.

Rok później w lutym Prawo i Sprawiedliwość wycofało się ustawy, prawdopodobnie ulegając presji środowisk żydowskich. O tym, że wstrzymanie prac nad ustawą reprywatyzacyjną może łączyć się z atakiem Izraela i środowisk żydowskich na Polskę sugerował Jacek Sasin. Jak powiedział – „spór może być jednym z elementów, który wpłynie na pracę nad ustawą”. Według TVN za odłożeniem projektu ustawy reprywatyzacyjnej kryją się „wyraźne polecenia i prezesa PiS, i premiera”, którzy nie chcą „zaostrzenia stosunków z Izraelem i środowiskami żydowskimi”.

Kresy.pl / Facebook.com/JanDawidSpiewak