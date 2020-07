Sondaż: Tylko 23% Rosjan darzy Putina zaufaniem

Zaufanie Rosjan do prezydenta Władimira Putina spadło w lipcu do rekordowo niskiego poziomu, wynika z sondażu Centrum Jurija Lewady. Tylko 23% respondentów wymieniło prezydenta Rosji jako polityka godnego zaufania – poinformował w środę The Moscow Times.

Tylko 23% respondentów wymieniło Putina, gdy poproszono ich o wskazanie polityków, którym najbardziej ufają. To mniej niż połowa tego, co było w listopadzie 2017 roku, kiedy 59% rosyjskich respondentów wskazało Putina jako polityka, któremu najbardziej ufa, to też trzy punkty procentowe mniej niż w zeszłym miesiącu.

Poparcie Putina pozostało stabilne na poziomie 60%. Levada przeprowadziła ankietę wśród 1617 rosyjskich respondentów w dniach 24-25 lipca. Zdaniem dyrektora centrum, Lwa Gudkowa „Nie zależnie od rosnącego niezadowolenia, ludzie wciąż są przekonani, że Putin jest niezamienialny” i stąd wynika tak znacząca różnica między odpowiedziami.

Zdaniem portalu, odpowiedzialność za wyjątkowo niskie zaufanie rosyjskiego społeczeństwa do swojego prezydenta ponoszą masowe protesty na rosyjskim Dalekim Wschodzie w Chabarowsku, które wybuchły w tym miesiącu po aresztowaniu popularnego gubernatora Siergieja Furgała i zastąpieniu go przez wyznaczonego przez Putina deputowanego z innego regionu.

W innym sondażu opublikowanym w tym tygodniu Centrum Lewady stwierdziło, że prawie połowa Rosjan aprobuje protesty w Chabarowsku.

Furgał jest podejrzany o zlecenie zabójstwa dwóch dawnych rywali biznesowych, a także o próbę zamachu na przedsiębiorcę w obwodu amurskiego. W 2004 roku przedsiębiorca Jewgienij Zorja został zastrzelony na ulicy w Chabarowsku. W 2005 roku zastrzelono innego biznesmena Olega Bułatowa. Jako członek Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) Władimira Żyrinowskiego, został gubernatorem Chabarowska we wrześniu 2018 roku, pokonując ówczesnego p.o. gubernatora Wiaczesława Szporta z proputinowskiej partii Jedna Rosja.

