Trump chce przesunięcia wyborów prezydenckich w USA

Prezydent USA Donald Trump po raz pierwszy zaproponował przesunięcie zaplanowanych na 3 listopada br. wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych do czasu, gdy wyborcy bez obawy przed zarażeniem się koronawirusem będą mogli pójść do urn. Trump obawia się, że wybory wyłącznie korespondencyjne będą „najbardziej niedokładnymi i fałszywymi w historii”.

Trump wyraził w czwartek na Twitterze opinię, że powszechne głosowanie za pośrednictwem poczty spowoduje, że tegoroczne wybory prezydenckie w USA będą „najbardziej niedokładnymi i fałszywymi” w historii. „To będzie wielki wstyd dla USA. Opóźnij wybory, do czasu aż ludzie będą mogli prawidłowo, pewnie i bezpiecznie głosować???” – napisał amerykański prezydent.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020