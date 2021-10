„Solidarność zamyka TSUE” – protest pod siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [+FOTO/VIDEO]

W piątek związkowcy NSZZ „Solidarność” rozpoczęli protest przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko zamknięciu kopalni w Turowie. Na miejsce zostały ściągnięte wozy opancerzone i drut kolczasty.

Jak poinformował portal Tysol, w piątek związkowcy NSZZ „Solidarność” rozpoczęli protest przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko zamknięciu kopalni w Turowie. Na miejsce zostały ściągnięte wozy opancerzone i drut kolczasty.

„Odgrodzono się od nas drutem kolczastym jak od bydła, gdzie europejskie lewactwo mówiące, że ploty należy likwidować?” – mówił przed rozpoczęciem demonstracji szef Solidarności Piort Duda. „Jesteśmy tu jako reprezentacja całego kraju. W całej Polsce wspierają nas pracownicy. Mamy prawo we własnym kraju pracować i pilnować miejsc naszej pracy”.

Przewodniczący Solidarności, Piotr Duda pyta: gdzie jest lewactwo? To samo, które protestuje przeciwko zasiekom na granicy z Bialorusią. Takie same zasieki są teraz w Luksemburgu! pic.twitter.com/8SWfPRCWDC — Paweł Senkowski 🇵🇱 (@pawel_senkowski) October 22, 2021

W Luksemburgu 2-metrowe ogrodzenie, pojazdy opancerzone i zasieki z drutem kolczastym. Na Solidarność protestującą ws. Turowa. Pamiętacie amok mediów, na czele z @tvn24, gdy przed Sejmem stanęły koncertowe barierki? Bo to były barierki grozy, a tu jest uśmiechnięta concertina. pic.twitter.com/a8JPxo8UDa — NZG (@NZGoebbelsa) October 22, 2021

„Jak nas chcą zamknąć, to my zamykamy TSUE. Krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność przez uprawnienia nadane przez przewodniczącego i komisję krajową podjął decyzję o zabezpieczeniu przez zamknięcie TSUE. Podjął tę decyzję jednoosobowo, bo krajowy zjazd delegatów dał takie pełnomocnictwo przewodniczącemu Piotrowi Dudzie” – powiedział w czwartek przewodniczący NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów Wojciech Ilnicki agencja prasowej PAP.

Protestujący związkowcy chcą podczas protestów przekazać dwa dokumenty. Jeden to petycja wzywająca TSUE do przestrzegania unijnego prawa, a drugi to jednoosobowa decyzja zabezpieczająca o natychmiastowym zawieszeniu prac TSUE do czasu rozpatrzenia wniosku przez Krajowy Zjazd Delegatów co do legalności unijnego Trybunału – czytamy.

Ruszyli pod siedzibę #TSUE w Luksemburgu👏 Ponad 2000 osób z Polski, w tym ponad 400 pracowników kompleksu #Turow przyjechało protestować przeciwko niesprawiedliwej decyzji #TSUE ws. Kopalni #Turow👉👉👉 pic.twitter.com/t2bWQADeaY — Polska Grupa Energetyczna (@Grupa_PGE) October 22, 2021

Biorąc pod uwagę, że to ok. tysiąca kilometrów od Turowa – robi wrażenie 💪👏#SolidarnoscZamykaTSUE #GameOverTSUE pic.twitter.com/XeZFm86mDA — Jim Bee #PrawyPoznań (@JimBee_PL) October 22, 2021

Na protest w Luksemburgu udali się również przedstawiciele stowarzyszenia Marsz Niepodległości. „Jesteśmy w tej chwili na demonstracji Solidarności w Luksemburgu, przeciwko decyzjom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – informował prezes stowarzyszenia, Robert Bąkiewicz. „Walczymy dzisiaj o polską suwerenność, o polską gospodarkę, o polską energetykę. Turów jest tylko początkiem, po Turowie będą kolejne elektrownie, kolejne kopalnie, będzie niszczona cała polska gospodarka”.

Dziś wraz z Solidarnością walczymy o suwerenność energetyczną. pic.twitter.com/8jiV65p1K3 — Marsz Niepodległości (@StowMarszN) October 22, 2021

