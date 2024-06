Siwkow: Państwo i naród polski znikną w 10-15 minut [+VIDEO]

Gość rosyjskiej telewizji państwowej otwarcie mówił o zniszczeniu Polski w zaledwie „10 minut” przy użyciu broni nuklearnej.

Rosyjski ekspert wojskowy Konstantin Siwkow powiedział podczas panelu dyskusyjnego na kanale Rossija 1, że w ciągu zaledwie „10–15 minut znika zarówno państwo polskie, jak i naród polski”.

Emerytowany oficer rosyjskiej marynarki wojennej powiedział nadawcy: „Spójrzmy na Polskę. To najbardziej realistyczny kandydat, który mógłby stać się małym teatrem wojny nuklearnej. Czy jest tam 20 dużych miast? Nie sądzę. Jeśli przydzielimy każdemu miastu po dwa pociski nuklearne, będzie to tylko 30–40 pocisków”.

“To tylko salwa z jednej z dywizji Iskanderów. Za 10-15 minut zniknie zarówno państwo polskie, jak i naród polski. Zniknie także język polski. Europejczycy muszą to zrozumieć. Wzywam Europejczyków, aby zastanowili się nad tym, co robią”.

Russian expert Konstantin Sivkov on Russian state TV threatens with a nuclear strike on Poland and genocide of the Polish people.

Unfortunately, in Europe many politicians still support these people. And many countries still trade with the Russians who dream of European genocide pic.twitter.com/yteojdWlw8

