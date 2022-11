Sekretarz Stanu USA apeluje do Rosji, aby uchyliła prawo zakazujące propagandy LGBT

Na swoim koncie na Twitterze Sekretarz Stanu USA Anthony Blinken apelował, by rosyjscy prawodawcy uchylili prawo zakazujące propagandy LGBT w Rosji.

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken zaapelował na Twitterze, aby rosyjscy prawodawcy uchylili prawo zakazujące propagandy LGBT w Rosji.

Blinken wyraził przekonanie, że jest to cios dla praw i ekspresji LGBT.

„Proponowane rozszerzenie rosyjskiego zakazu informacji dotyczących kwestii LGBTQI+ byłoby kolejnym poważnym ciosem w wolność słowa i prawa człowieka osób LGBTQI+ w Rosji. Wzywamy rosyjskich prawodawców do wycofania ustawy i poszanowania praw człowieka i godności wszystkich” – przekonywał.

The proposed expansion of Russia’s ban on information regarding LGBTQI+ issues would be another serious blow to freedom of expression and the human rights of LGBTQI+ persons in Russia. We urge Russian lawmakers to withdraw the bill and respect the human rights and dignity of all.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 24, 2022