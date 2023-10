Rzecznik rządu zapowiedział stopniowe wygaszanie pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy

Te specjalne rozwiązania, które były przyjęte po wybuchu wojny, mają charakter czasowy; będą stopniowo wygaszane – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, komentując kwestię dalszej pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy.

Jak pisaliśmy, z sondażu Pollster dla „Super Expressu” wynika, że 60 proc. Polaków, z czego 36 proc. zdecydowanie, jest przeciwko dalszej pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy, w tym np. w formie 500 plus. Zdecydowani zwolennicy dalszego wypłacania im świadczeń socjalnych stanowią zaledwie 8 proc. badanych.

Sprawę skomentował w środę w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik rządu, Piotr Müller. Zapowiedział, że dotychczasowe rozwiązania pomocowe dla ukraińskich uchodźców będą stopniowo wygaszane.

– Te rozwiązania, przyjęte po wybuchu wojny, mają charakter czasowy, i tyle mogę powiedzieć. Później czym innym jest kwestia obowiązywania rozwiązań takich jak dla każdej innej osoby, która pracuje na terenie Polski, ale nie jest obywatelem polskim, a czym innym specjalne rozwiązania dla Ukrainy – powiedział Müller.

– Na szczęście ten etap, w którym Ukraińcy masowo uciekali przed wojną, już się skończył (…) i w związku z tym te rozwiązania będą czasowo wygaszane. Tak wynika z ustaw, nie będą przedłużane – oświadczył rzecznik rządu.

Później doprecyzował, że proces wygaszania dotychczasowego wsparcia finansowego dla ukraińskich uchodźców rozpocznie się prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2024 roku. Wyraził nadzieję, że „nie będzie po prostu potrzeby ich wydłużania”.

W czerwcu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Ukraińców którzy opuścili kraj, aby wrócili. Jak podkreślił wówczas ukraiński prezydent, bez emigrantów nie uda się odbudować kraju.

Z kolei Konfederacja domaga się odebrania Ukraińcom świadczeń socjalnych. “Polska musi wreszcie zacząć dumnie bronić swoich interesów. Pomoc tak, przywileje nie!” – podkreślił lider ugrupowania poseł Krzysztof Bosak.

Natomiast prezydent Andrzej Duda uważa, że w kwestii ewentualnego wygaszenia świadczeń socjalnych dla uchodźców z Ukrainy należy przyjąć rozwiązanie racjonalne, z myślą o ludziach.

Już w połowie września poseł Krzysztof Bosak podkreślał, że należy natychmiastowo obciąć świadczenia socjalne, jak 800+ czy kredyty 2 proc., dla posiadaczy ukraińskich paszportów. Wyrażał wówczas opinię, że jeśli Ukraina nie wycofa się z nieprzyjaznych gestów wobec Polski, to należy rozważyć zamknięcie granicy dla dostaw paliwa czy broni dla Ukraińców.

Przypomnijmy, że jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, liczba świadczeń wypłaconych przez ZUS cudzoziemcom w programie Rodzina 500 plus za okres pierwszej połowy tego roku wyniosła ponad 2 mln. Większość otrzymali Ukraińcy.

Należy w tym kontekście przypomnieć wyniki sondażu Zespołu Badawczego Openfield z lutego br. Aż 60,4 proc. respondentów uważa, że pomoc w postaci świadczeń udzielanych przez państwo jest lepsza dla uchodźców z Ukrainy, niż dla nich samych.

Już w czerwcu ub. roku zwracaliśmy uwagę, że Ukraińcy mieszkający na co dzień na Ukrainie wyłudzają świadczenia socjalne w Polsce. Chodzi o przyjazdy do Polski raz w miesiącu, by pobierać świadczenia. Z odpowiedzi ZUS na pytania portalu Kresy.pl wynikało, że „w przypadku powzięcia wątpliwości czy obywatel Ukrainy zamieszkuje z dziećmi w Polsce, Zakład może wezwać taką osobę do osobistego stawiennictwa w ZUS w celu złożenia wyjaśnień”. Odpowiedź wskazywała, że polska administracja nie posiadała wówczas odpowiednich mechanizmów alarmowania o zaistnieniu tego typu sytuacji, ani ich weryfikacji. Dowodem na nieskuteczność tego typu rozwiązań był fakt, że o procederze nadal alarmowali włodarze przygranicznych miast.

W związku z powyższym portal Kresy.pl zwrócił się we wrześniu ub. roku ponownie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z pytaniami w opisywanej sprawie. Pod koniec września Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji deklarowało, że podejmowane są działania mające na celu uszczelnienie systemu. Wskazywano m.in. na nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Rząd zajął się tą kwestią jednak dopiero pod koniec ubiegłego roku.

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez badaczy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wskazują, że ankietowani zwracają uwagę na „roszczeniową postawę” Ukraińców. Są też przeciwni szerokim świadczeniom socjalnym dla Ukraińców.

