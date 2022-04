Firmy tworzą nowe etaty, specjalnie dla uchodźców z Ukrainy

Co czwarta firma w Polsce planuje zatrudnianie uchodźców z Ukrainy. W przypadku dużych firm to prawie 60 proc., a część z nich zamierza utworzyć dla nich nowe miejsca pracy. Tak wynika z badania agencji zatrudniania Randstad Polska.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na początku kwietnia br. przez agencję zatrudnienia Randstad Polska we współpracy z Instytutem Badań Pollster wśród 500 firm, ponad 1/3 z nich (36 proc.) już teraz zatrudnia Ukraińców. Ponadto, w przypadku dużych firm odsetek ten sięga blisko 60 proc. Tego rodzaju przedsiębiorstwa najczęściej (prawie 40 proc.) deklarują, że planują zatrudnić uchodźców z Ukrainy. Łącznie, do ich zatrudniania przymierza się co czwarty z badanych pracodawców. Najczęściej są to branże: hotelowa, gastronomiczna, budownictwo i przemysł.

Firmy najczęściej chcą zatrudnić uchodźców w ramach dostępnych wakatów. Jednak prawie co czwarty pracodawca z grupy nastawionej na ich zatrudnianie, zamierza utworzyć dla nich nowe stanowiska pracy – specjalnie po to, by wesprzeć osoby z Ukrainy. Zdaniem autorów badania, może to wynikać z faktu, że wiele wolnych miejsc pracy w przemyśle, logistyce, a przede wszystkim w budownictwie to praca fizyczna, bardziej odpowiednia dla mężczyzn, podczas gdy dorośli uchodźcy to w zdecydowanej mierze kobiety.

Biorąc to pod uwagę, część firm tworzy stanowiska dostosowane do możliwości kobiet. Tym bardziej, że około 60 proc. badanych firm zadeklarowało, że najchętniej zatrudnią pracowników fizycznych, bez wymagań dotyczących kwalifikacji czy doświadczenia. Ponadto, 40 proc. firm w Polsce oferuje miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników fizycznych i techników, a około 10 proc. widzi możliwość zatrudnienia Ukraińców na stanowiskach specjalistów i inżynierów.

Według rzecznika Randstad Polska, Mateusza Żydka, z badania wynika, że „na uchodźców czeka sporo miejsc pracy, które nie wymagają długiego czasu wdrożenia”. Pozwalałoby to szybko znaleźć doraźne zajęcie. Jednocześnie zaznacza, że jego firma obserwuje zainteresowanie pracownikami władającymi językiem ukraińskim w działach HR czy w obsłudze klienta.

Z danych Randstad wynika też, że rekrutację pracowników z Ukrainy rozpoczynają już centra logistyczne oraz firmy z sektora produkcji lekkiej, m.in. przemysł spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny, tekstylny, a także producenci AGD i sieci handlu detalicznego.

Oficjalne dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego pracę w Polsce podjęło nieco ponad 30 tys. Ukraińców. Przypomnijmy, że do Polski przybyło już 2,5 mln osób, z czego ponad 625 tys. ma już PESEL.

Według Magdy Dąbrowskiej, wiceprezes Grupy Progres, ci przedsiębiorcy, którzy planowali szybkie zatrudnienie uchodźców z Ukrainy, często muszą weryfikować swoje założenia kadrowe, z uwagi na skomplikowany w praktyce proces aktywizacji zawodowej Ukraińców. Potwierdza do Żydek, który zaznacza, że w większości przypadków pracodawcy muszą zapewnić takim osobom szkolenia, umożliwiające im pracę na bardziej specjalistycznych stanowiskach.

W środę 9 marca br. Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Reguluje ona m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce oraz udzielaną im pomocą. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski, będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy będą mieli możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

Jak podawaliśmy, zgodnie z przyjętą specustawą w sprawie pomocy dla obywateli Ukrainy ukraińscy uczniowie oraz studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Według Interii po 24 lutego do polskich szkół trafiło już 100 tysięcy ukraińskich dzieci.

