Rzecznik MSZ komentuje protest Ukrainy. Chodzi o ukraińskie zboże

Dla nas obowiązujące jest porozumienie z UE dążące do tego, żeby dbać o dobro naszych rolników i wszelkie kwestie załatwiać tak, aby wszystkie strony były zadowolone – oświadczył w sobotę rzecznik MSZ Łukasz Jasina, pytany o protest Ukrainy w sprawie ograniczeń importu.

Rzecznik resortu dyplomacji Ukrainy Ołeh Nikołenko poinformował, że w piątek w ambasadzie RP i przedstawicielstwie UE w Kijowie złożono noty protestacyjne. Stwierdził, że sytuacja jest “kategorycznie niedopuszczalna”. „Takie ograniczenia, bez względu na to, jak bardzo są uzasadnione, są niezgodne z układem stowarzyszeniowym między Ukrainą a UE oraz zasadami i normami jednolitego rynku UE” – powiedział Nikołenko.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina oświadczył w sobotę, że nota ukraińskiego MSZ nie jest jeszcze znana polskiemu resortowi. “Nasza ambasada jeszcze nie przekazywała nam żadnych informacji. Jak przekaże notę, to ocenimy. Znamy też wczorajsze oświadczenie prezydenta Zełenskiego w tej sprawie” – powiedział, cytowany przez portal WNP.

“Dla nas obowiązujące jest porozumienie, które pan premier i inni przywódcy osiągnęli z Unią Europejską, dążące do tego, żeby dbać o dobro naszych rolników i wszelkie kwestie załatwiać tak, aby wszystkie strony były zadowolone” – dodał.

Jego zdaniem “ta sprawa będzie na pewno rozwiązywana w dalszym ciągu pomiędzy stroną polską a ukraińską”. “Polacy i Ukraińcy mówią sobie zawsze prawdę. Wszystkie trudne i kontrowersyjne kwestie są rozwiązywane wspólnie i w porozumieniu” – stwierdził.

Jak pisaliśmy, w piątek Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za kwestie handlu poinformował, że KE osiągnęła zasadnicze porozumienie z Bułgarią, Węgrami, Polską, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych.

„Kluczowe elementy umowy, uzgodnione również z Ukrainą, to: cofnięcie jednostronnych środków przez Polskę, Słowację, Bułgarię i Węgry; wyjątkowe środki ochronne dla 4 produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i ziaren słonecznika; pakiet wsparcia w wysokości 100 mln euro dla poszkodowanych rolników w 5 państwach członkowskich; zapewnienie badań niektórych innych produktów, w tym oleju słonecznikowego; prace nad zapewnieniem eksportu do innych krajów za pośrednictwem korytarzy solidarnościowych” – poinformował.

Jak informowaliśmy, wcześniej w piątek premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z komisarzem UE Dombrovskisem na temat sytuacji na rynku rolnym. “Sfinalizowaliśmy uzgodnienia z UE dotyczące zakazu importu tych produktów rolnych, które doprowadziły do destabilizacji na rynku w Polsce, czyli przede wszystkim chodzi o zboże i kukurydzę. Przedłużenie regulacji dot. ceł będzie obowiązywać od czerwca, do czerwca obowiązują obecne regulacje, co do których Polska podjęła bardzo intensywny proces negocjacji. Ja jadąc po drodze rozmawiałem z wiceprzewodniczącym KE Valdisem Dombrovskisem” – oświadczył szef rządu.

