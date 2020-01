Rząd chce przejąć kontrolę nad środkami dla Polonii i Polaków za granicą

W ramach poprawki do projektu budżetu na 2020 rok, PiS chce przenieść zarządzanie środkami przeznaczonymi dla Polaków za granicą i Polonii, czyli ponad 100 mln zł, z Senatu i przekazać decyzje ws. ich wydatkowania rządowi. Dotyczy to także środków dla Polaków na Kresach.

O sprawie poinformował we wtorek poseł PiS Marcin Porzucek. Jak podała Polska Agencja Prasowa parlamentarzysta powiedział, że partia rządząca przygotowała poprawkę do projektu budżetu na 2020 rok. Zakłada ona przeniesienie ponad 100 mln zł środków przeznaczonych na Polonię i Polaków za granicą z gestii Senatu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także do kilku ministerstw, m.in. do edukacji, spraw zagranicznych, kultury i dziedzictwa narodowego czy rodziny, pracy i polityki społecznej. Oznacza to, że opiekę nad Polonią i Polakami za granicą przejmie rząd.

Poprawka w tej sprawie została dziś zgłoszona do Biura Analiz Sejmowych we wtorek. W czwartek będzie omawiana na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych.

Według posła Porzucka, ponad 100 mln złotych ma zostać przeniesione z budżetu Kancelarii Senatu przede wszystkim do budżetu KPRM. Powiedział, że trafi tam blisko 60 mln zł (dokładniej 59,7 mln). Relatywnie dużą część środków polonijnych ma przejąć Ministerstwo Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej – 10 mln zł. Pozostałe, czyli ponad 30 mln zł, ma zostać rozdysponowane między MKiDN, MEN i MSZ. Poseł zaznaczył, że wymienione podmioty „będą realizować pomoc środowiskom polonijnym, która dotychczas była realizowana przez Senat”.

Porzucek podkreślił, że w ostatnich latach znacząco zwiększono nakłady finansowe „na Polonię”. – Tak zwany budżet polonijny na początku 2015 r. wynosił 50 mln zł, teraz mamy przeszło 100 mln zł na różne inicjatywy – powiedział. – Ten wzrost sprzyja temu, żeby organizacje polonijne, stowarzyszenia, które dbają o środowiska polonijne w różnych krajach, które dbają o polskie dziedzictwo narodowe w wielu obszarach, były odpowiednio wspierane. Myślę, że będzie się to teraz działało sprawnie – ocenił poseł PiS.

Od 1989 do 2012 roku opiekę nad środkami na wsparcie Polonii i Polaków za granicą, w tym na Kresach, sprawował Senat. W drugiej kadencji rządów PO-PSL zdecydowano jednak o przeniesieniu ich do MSZ. Po przejęciu władzy przez obóz PiS zdecydowano, że zarządzanie tymi środkami wraca do Senatu, co zostało w pełni zrealizowane w 2017 roku. Był to jeden z postulatów partii Jarosława Kaczyńskiego, której politycy krytykowali wtedy decyzję PO-PSL ws. przeniesienia opisywanych środków pod zarząd MSZ. Takie stanowisko prezentowali wówczas m.in. Michał Dworczyk, wówczas poseł i przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, a także wiceszef MSZ ds. Polonii i Polaków poza granicami, Jan Dziedziczak.

Obecnie Dworczyk jest ministrem i szefem Kancelarii Premiera, natomiast Dziedziczak w grudniu 2019 roku został powołany na pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą. Pewne sygnały dotyczące zamiarów przeniesienia środków na wsparcie Polaków za granicą z Senatu pojawiły się jesienią ub. roku po tym, jak przewagę w Izbie Wyższej parlamentu po wyborach zyskała opozycja, szczególnie prounijna. „Rzeczpospolita” po nominacji dla Dziedziczaka pisała, że jest to początek zmian mających na celu odebranie Senatowi kompetencji w dziedzinie Polonii i Polaków za granicą.

W maju ub. roku szef Kancelarii Senatu RP, minister Jakub Kowalski poinformował, że w 2019 roku na pomoc dla Polonii i Polaków poza granicami zostanie przeznaczone 100 mln zł, z czego 1/3 na edukację. Z łącznej kwoty 100,5 mln zł, najwięcej zostało przeznaczone na edukację – 33,25 mln zł. Jest to zgodnie z oczekiwaniami środowisk polonijnych i polskich poza granicami. Na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego wyasygnowano 16,7 mln zł, a na wzmocnienie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania– 16, 65 mln zł. Ponadto, 12 mln zł miało pójść na media polonijne, 16,7 mln zł na infrastrukturę polonijną, a na pomoc charytatywną i socjalną – 4,9 mln zł.

