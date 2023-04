„Rz”: inflacja znów zmusza Polaków do emigracji zarobkowej

Rosnące koszty życia skłaniają Polaków nie tylko do szukania dodatkowego zatrudnienia w kraju, ale też do emigracji zarobkowej – pisze w środowym wydaniu dziennik „Rzeczpospolita”.

Według „Rzeczpospolitej”, z uwagi na rosnące koszty życia w Polsce, Polacy szukają dodatkowego zarobku. Dotyczy to znalezienia pracy dodatkowej, żeby dorobić, ale część osób rozważa też opcję emigracji zarobkowej. Najwyraźniej chętnych na takie wyjazdy jest wyraźnie więcej niż rok temu.

Jak pisze gazeta, głównymi kierunkami wyjazdów zarobkowych Polaków, zarówno tych już zrealizowanych, jak i planowanych, są Niemcy i Holandia.

„Plany wyjazdu ma coraz więcej osób. Widać to w udostępnionych ‘Rzeczpospolitej’ statystykach portalu Olx Praca, gdzie w pierwszym kwartale tego roku kandydaci do pracy za granicą wysłali prawie 700 tys. aplikacji, aż o 90 proc. więcej niż rok wcześniej” – czytamy w dzienniku.

„Rz” cytuje też Konrada Grygo, analityka portalu Olx. Zwrócił on uwagę, że ponad połowa tegorocznych aplikacji dotyczy Niemiec, co jest też zasługą dużej liczby ogłoszeń o pracy w tym kraju. Podkreślił, że niemieckie oferty stanowią „niemal 60 proc. zagranicznych ofert na Olx”.

Ponadto, o widocznym w tym roku wzroście liczby zgłoszeń na oferty pracy za granicą poinformowali „Rzeczpospolitą” przedstawiciele agencji zatrudnienia.

Podstawową motywacją do podjęcia pracy na Zachodzie jest wyższa płaca. Przykładowo, w Niemczech stawka minimalna za godzinę wynosi 12 euro, czyli około 55 zł. W Holandii to 12,4 euro. Drugim najczęściej wskazywanym powodem jest możliwość skorzystania z wyższego standardu życia za granicą.

Jak pisaliśmy, latem 2020 roku co dziesiąty Polak deklarował, że jest zainteresowany wyjazdem do pracy za granicę, a wśród młodych Polaków, prawie co piąty. Takie były wyniki raportu Agencji Work Service. Jako cel potencjalnego wyjazdu wskazywano wówczas najczęściej Niemcy i Holandię, rzadziej Wielką Brytanię.

W październiku 2019 roku informowaliśmy, że z 37. edycji badania „Monitor Rynku Pracy” za III kwartał ub. roku wynikało, że obecnie 24 proc. Polaków rozważało wówczas wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku. Były to przede wszystkim osoby do 29. roku życia. Jednocześnie, emigrację na stałe brało pod uwagę 4 proc. badanych. 10 proc. chciałoby wyjechać na kilka miesięcy, najdłużej na dwa lata. Kolejne 10 proc. nie wiedziało na jak długo wyjechać do pracy.

