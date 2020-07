RPO złożył do Sądu Najwyższego kasację w sprawie skazanych w „procesie brzeskim”

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Najwyższego kasację w sprawie 10 skazanych w 1932 roku w procesie brzeskim, w tym byłego premiera RP Wincentego Witosa. Wniosek o kasację wyroku dotyczącego Wincentego Witosa i jego rehabilitację złożyło do rzecznika w maju 2019 roku Polskie Stronnictwo Ludowe.

Jutro historyczna chwila – złożenie kasacji do SN w sprawie tzw. procesu brzeskiego, w którym skazano działaczy tzw. Centrolewu, w tym Wincentego Witosa i Stanisława Dubois. Zapraszam na konferencję prasową z udziałem @KosiniakKamysz z @nowePSL i adw. Jacka Dubois. pic.twitter.com/HC6l9DMcaZ — Adam Bodnar (@Adbodnar) July 27, 2020

Narastająca sytuacja konfrontacji pomiędzy sanacją a ugrupowaniami opozycyjnymi doprowadziła do aresztowania kilkunastu byłych posłów, którym po rozwiązaniu Sejmu w dniu 30 sierpnia 1930 roku wygasł immunitet poselski. Akcję przeprowadzono na wyraźne polecenie Józefa Piłsudskiego, który osobiście wprowadził ostatnie poprawki na liście osób do zatrzymania. Zestawienie to, jak również pisemny rozkaz aresztowania sporządził i podpisał ówczesny minister spraw wewnętrznych generał Felicjan Sławoj Składkowski.

Prokurator zarzucał oskarżonym, że w okresie od roku 1928 do 9 września 1930 roku po wzajemnem porozumiewaniu się i działając świadomie, wspólnie przygotowywali zamach, którego celem było usunięcie przemocą członków sprawującego w Polsce władzę rządu i zastąpieniu ich przez inne osoby, wszakże bez zmiany zasadniczego ustroju państwowego.

Jeżeli nie dbamy o przeszłość, nie możemy dbać o przyszłość – przekonywał Adam Bodnar podczas konferencji prasowej na temat kasacji w Biurze RPO. Wskazywał, że złożył ją nie tylko dla przywrócenia dobrego imienia skazanym, ale także by przypomnieć zapis preambuły Konstytucji: „Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane…”.

Według mecenasa Jacka Dubois (wnuka skazanego) proces brzeski to następstwo próby powstrzymania dyktatury i ochrony wartości demokracji oraz utrzymania praw obywatelskich. To także lekcja, że należy bronić demokracji, nawet jeśli płaci się za to zarzutami kryminalnymi. Dodał, że chciałby aby dzisiejsza lewica tak broniła swych bohaterów, jak PSL swoich.

Ważny i szczególny dzień dla sprawiedliwości dziejowej – poinformował Wicemarszałek Sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego

Ważny i szczególny dzień dla sprawiedliwości dziejowej – na wniosek @KosiniakKamysz I @nowePSL Rzecznik Praw Obywatelskich @Adbodnar składa dziś kasację do Sądu Najwyższego w sprawie procesu brzeskiego i rehabilitacji https://t.co/Z90aEZ2h0G Wincentego Witosa. @JacekDubois pic.twitter.com/oyAMGNAyD1 — Piotr Zgorzelski (@PZgorzelskiP) July 28, 2020

