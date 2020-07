Rosyjska armia otrzymuje zmodernizowane wozy bojowe BMP-1AM Basurmanin [+FOTO]

Zmodernizowane wozy bojowe BMP-1AM z bezzałogowym modułem bojowym Basurmanin trafiły do rosyjskiej armii. W sieci pojawiły się zdjęcia wielu takich pojazdów podczas transportu.

W rosyjskich mediach społecznościowych pod koniec czerwca br. pojawiły się zdjęcia pociągu wiozącego liczne pojazdy opancerzone BMP-1AM Basurmanin. To pierwszy tak duży zaobserwowany transport tych wozów. Rosyjski serwis topcor.ru podaje, że brak wiarygodnych informacji co do kompletowania tych maszyn. Można szacować, że pociąg przewoził co najmniej parędziesiąt pojazdów.

Trainload of BMPs at Barnaul. Please id exact type. pic.twitter.com/KLupB85nHf — Air Force Freak (@AlRFORCEFREAK) June 29, 2020

Fotografie miały zostać wykonane na stacji kolejowej Barnauł w Kraju Ałtajskim, na południu środkowej części Rosji, około 250 km na południe od Nowosybirska. Z uwagi na tę lokalizację geograficzną można przypuszczać, że prawdopodobnie nowe BMP-1AM wysłano do którejś z jednostek wojskowych przy granicy z Kazachstanem lub Mongolią.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Portal przypuszcza, że bezzałogowy moduł bojowy Basurmanin (BPPU-1) jest wyposażony w optyczne, termowizyjne kanały celowniczo-obserwacyjne w trybach pracy nocnym i dziennym oraz w dalmierz laserowy.

Portal Defence24.pl pisze, że fotografie pokazują fakt rozpoczęcia przez Zakłady Uralwagonzawod dostaw zmodernizowanych bojowych wozów piechoty BMP-1AM Basurmanin dla rosyjskich sił zbrojnych.

Rosyjskie ulepszone wozy bojowe piechoty BMP-1AM z bezzałogowym modułem bojowym Basurmanin zostały po raz pierwszy zaprezentowane na forum Armija-2018. Pojazdy te są wyposażone w karabin maszynowy PKTM kal. 7,62 m sprzężony z armatą automatyczną 2A72 kal. 30 mm, system kierowania ogniem połączony z celownikiem i stabilizatorem dwupłaszczyznowym, a także w system przeciwpancernych pocisków kierowanych PTRK 9K115 Metys. Moduł Basurmanin posiada również wyrzutnię granatów dymnych i nową radiostację. Konstrukcja wieży umożliwia prowadzenie ostrzału w dowolną stronę. Celowanie w płaszczyźnie wertykalnej możliwe jest w przedziale od minus 5 do 70 stopni. Wóz może zwalczać cele na dystansie do 2,5 km.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Pojazd posiada seryjny silnik i podwozie wraz z podstawą pod wieżę. Masa to 14,3 tony, prędkość maksymalna na drodze to 65 km/godz., a zasięg do 550 km (na drodze – 600 km). Załoga liczy 3 osoby, ale pojazd może też zabrać 8-osobowy desant. Zdaniem komentatorów, wadą BMP-1AM jest jednak słabe opancerzenie.

Bezzałogowa wieża BPPU-1 stosowana jest w kołowych transporterach BTR-82A, obecnie stanowiących standard w rosyjskiej armii.

Przeczytaj: Rosja wzmacnia swoje wojska o zmodernizowane wozy BMP-2M Bierieżok i czołgi T-72B3M

topcor.ru / defence24.pl / Kresy.pl