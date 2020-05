Rosja wzmacnia swoje wojska o zmodernizowane wozy BMP-2M Bierieżok i czołgi T-72B3M

Według informacji rosyjskiego ministerstwa obrony, Rosjanie przyspieszają realizację dostaw zmodernizowanych bojowych wozów piechoty BMP-2M Bierieżok z dodatkowym uzbrojeniem przeciwpancernym. Do końca roku rosyjska armia ma też otrzymać ponad 120 zmodernizowanych czołgów T-72B3M.

Jak poinformowało w tym tygodniu rosyjskie ministerstwo obrony, do wojsk lądowych trafi ponad 60 bojowych wozów piechoty BMP-2M Bierieżok. To zmodernizowane wozy z dwumiejscową przedziałem bojowym, przypominającym klasyczną wieżę tego typu pojazdów, ale posiadającą nowy system uzbrojenia. Dotyczy to nowego celownika z niezależnym systemem stabilizacji, dalmierza laserowego oraz systemu przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Standardowe uzbrojenie tych pojazdów stanowi działko kal. 30 mm 2A42 i karabin maszynowy kal. 7,62 mm z granatnikiem automatycznym. Uzbrojenie modułu bojowego „Bierieżok” to cztery wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych systemu Korniet, po dwa z każdej strony wieży. Ponadto, poprawiono w nich mobilność poprzez instalację nowego 6-cylindrowego silnika wysokoprężnego UTD-23. Posiada moc 360 KM i pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej na poziomie 65 km/godz. Potrafi również pływać, z prędkością do 7 km/h. Zasię wynosi do 600 km.

Wspomniane 60 wozów bojowych miała trafić do nieujawnionego pododdziału zmechanizowanego rosyjskich wojsk lądowych. Ich załogi mają rozpocząć teraz szkolenie na nowym sprzęcie. Obecnie na uzbrojeniu rosyjskiej armii jest blisko 4,5 tys. egzemplarzy tych wozów, z czego 3 tys. w służbie liniowej i 1,5 tysiąca w rezerwie. Dzięki modernizacji części posiadanych egzemplarzy, Rosjanie mogą podnieść zdolności bojowe tych maszyn. Dotyczy to przede wszystkim potencjału zwalczania broni przeciwpancernej potencjalnego przeciwnika.

Jak podaje portal Defence24.pl, we wrześniu 2017 roku rosyjski resort obrony zawarł umowę ze spółką Kurganmaszzawod ws. modernizacji 540 używanych przez rosyjską armię bojowych wozów piechoty BMP-2 do standardu BMP-2M. Termin dostawy określono na lata 2018-2025. Zmodernizowane wozy dostarczono już do pododdziałów zmechanizowanych 74 Gwardyjskiej Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej Centralnego Okręgu Wojskowego. 40 trafiło z kolei do Dalekowschodniej Akademii Dowódczej im. marszałka Konstantego Rokossowskiego.

Ponadto, w sobotę rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że do końca tego roku jednostki pancerne mają otrzymać ponad 120 zmodernizowanych czołgów T-72B3M. Chodzi o wersje znacząco zmodernizowane pod względem bojowym i mobilnym. Posiadają nowe silniki o mocy 1130 KM, czyli o blisko 300 KM więcej niż w T-72B3, a także lepszą ochronę przed amunicją kumulacyjną. Poprawiono też system uzbrojenia.

Mil.ru / Defence24.pl / Kresy.pl