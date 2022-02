Rosjanie wystrzelili rakietę Sojuz-2.1a przenosząca satelity wojskowe

Jak podała służba prasowa ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej, udany start rosyjskiej rakiety nośnej Sojuz-2.1a odbył się z kosmodromu Plesieck w obwodzie archangielskim. O tym czytamy w służbie prasowej ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej.

Rakieta nośna Sojuz-2.1a została wystrzelona z kosmodromu Plesieck w rosyjskim obwodzie archangielskim, poinformowało w sobotę rosyjskie ministerstwo obrony – podała agencja prasowa TASS.

Jak zaznaczono w oświadczeniu, start rakiety został przeprowadzony przez siły kosmiczne Rosyjskich Sił Powietrznych i Kosmicznych pod nadzorem ministerstwa obrony.

„Załoga bojowa Sił Powietrzno-Kosmicznych z powodzeniem wystrzeliła średniej klasy rakietę Sojuz-2.1a przewożącą statek kosmiczny w interesie rosyjskiego Ministerstwa Obrony z wyrzutni numer 4 w Ośrodku 43 w testowym porcie kosmicznym Ministerstwa Obrony w regionie Archangielska w sobotę 5 lutego o godzinie 10:00 czasu moskiewskiego” – czytamy w oświadczeniu.

Ponadto Ministerstwo Obrony wyjaśniło, że był to pierwszy start rakiety nośnej klasy średniej Sojuz-2 w 2022 roku. Podkreśla się również, że start odbył się w trybie normalnym.

