Kapsuła Dragon zacumowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

W niedzielę kapsuła Dragon zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Cumowanie nastąpiło 19 godzin po starcie z Przylądka Canaveral na Florydzie.

What does our home planet look like from @SpaceX‚s Crew Dragon Endeavour? Watch as @AstroBehnken and @Astro_Doug take you inside the spacecraft and provide an update about our #LaunchAmerica mission: pic.twitter.com/f8b3CrSEPE

— NASA (@NASA) May 31, 2020