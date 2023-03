Rosjanie wszczynają śledztwo przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu

Komitet Śledczy Rosji poinformował w poniedziałek, że wszczął postępowanie karne przeciwko prokuratorowi i sędziom Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), którzy wydali nakaz aresztowania Władimira Putina.

„Rosyjski Komitet Śledczy wszczął postępowanie karne przeciwko prokuratorowi Międzynarodowego Trybunału Karnego Karimowi Ahmadowi Chanowi, sędziom Międzynarodowego Trybunału Karnego Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala i Sergio Gerardo Ugalde Godinezowi” – napisano.

Zdaniem Komisji postępowanie przeciwko prokuratorowi zostało wszczęte pod zarzutem ścigania karnego niewinnej osoby, której postawiono bezprawne zarzuty popełnienia przestępstwa ciężkiego lub szczególnie ciężkiego, a także planowania zamachu na funkcjonariusza zagranicznego korzystającego z ochrony międzynarodowej w celu zaostrzenia stosunków międzynarodowych. Sędziowie są oskarżeni o planowanie bezprawnego uwięzienia i planowanie zamachu na zagranicznego urzędnika korzystającego z ochrony międzynarodowej w celu zaostrzenia stosunków międzynarodowych.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina o zbrodnie wojenne na Ukrainie. Zarzuca mu „bezprawną deportację i przesiedlenia ludności – w tym dzieci – z obszarów Ukrainy okupowanych przez Rosję”. W piątek MTK wydał nakaz aresztowania rosyjskiego prezydenta. Do sprawy odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oraz rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

Rzecznik Kremla oświadczył, że Rosja, podobnie jak wiele innych krajów, nie uznaje jurysdykcji MTK. „W związku z tym, z punktu widzenia prawa, wszelkie decyzje tego rodzaju są nieważne dla Federacji Rosyjskiej” – stwierdził, cytowany przez agencję TASS. Jego zdaniem samo „postawienie tej sprawy” jest „oburzające i niedopuszczalne”. „To właściwie jedyna rzecz, którą chciałbym i mógłbym powiedzieć o tej decyzji” – dodał.

Nie odniósł się do rozważań, czy decyzja MTK wpłynie na wizyty Putina w krajach, które uznają jurysdykcję trybunału: „Nie mam nic do dodania w tej sprawie”.

Rzecznik MSZ Rosji Maria Zacharowa także podkreśliła, że Moskwa nie uznaje MTK. „Decyzje Międzynarodowego Trybunału Karnego nie mają dla naszego kraju żadnego znaczenia, także z prawnego punktu widzenia” – napisała na Telegramie.

„Rosja nie jest stroną Statutu z Rzymu, który ustanowił Międzynarodowy Trybunał Karny i nie ponosi w związku z tym żadnych zobowiązań. Rosja nie współpracuje z tym organem, a ewentualne 'nakazy’ aresztowania pochodzące z Międzynarodowego Trybunału będą dla nas prawnie nieważne” – oświadczyła.

„Kto by pomyślał 15 lat temu, że na Zachodzie opieka nad dziećmi, ratowanie ich i udzielanie im pomocy stanie się przestępstwem” – dodała.

Niemcy zastosują się do decyzji sądu w Hadze i aresztują podejrzanego o zbrodnie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, jeśli przyjedzie do kraju. Ogłosił to federalny minister sprawiedliwości Niemiec Marco Bushmann.

„Spodziewam się, że MTK szybko zwróci się do Interpolu i państw sygnotariuszy z prośbą o zapewnienie ich wykonania” – powiedział minister, dodając, że wtedy Niemcy „będą zmuszone do aresztowania Putina i wydania go MTK, jeśli wejdzie na terytorium Niemiec”.

