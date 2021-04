Rosjanie rozmieszczają systemy Kh-35 Bal w Arktyce

Ministerstwo obrony Rosji zdecydowało o rozmieszczeniu nadbrzeżnych pocisków manewrujących Kh-35 Bal w Arktyce, wzdłuż północnego szlaku morskiego – poinformował w czwartek Army Recognition.

Jak poinformował w czwartek portal Army Recognition, ministerstwo obrony Rosji zdecydowało o rozmieszczeniu nadbrzeżnych pocisków manewrujących Kh-35 Bal w Arktyce, wzdłuż północnego szlaku morskiego.

Wdrażanie już się rozpoczęło. Pierwsze systemy zostały umieszczone na Ziemi Franciszka Józefa i już podjęły służbę bojową. W przyszłości planowane jest rozmieszczenie pocisków na całej Północnej Drodze Morskiej. Zgodnie z planami wojska, system rakiet Bal wraz z rozmieszczonymi wcześniej w Arktyce systemami Bastion przejmie kontrolę nad niemal całą strefą przybrzeżną.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Nie podano szczegółów dotyczących dalszego wdrażania.

Kh-35 to turboodrzutowy poddźwiękowy pocisk manewrujący przeciw okrętom. Ten sam pocisk może być również wystrzelony z helikopterów, okrętów i baterii obrony wybrzeża. Przeznaczony jest do atakowania jednostek pływających do 5000 ton.

Pocisk Kh-35 wszedł do służby w 2003 roku, w lipcu 2003 r. system stworzony przez TMC przeszedł testy państwowe i zaczął wchodzić do służby na okrętach rosyjskiej marynarki wojennej. Nadbrzeżny system rakietowy Bal wszedł do służby w 2008 roku.

System Bal ma cztery samobieżne wyrzutnie, każdy z ośmioma pociskami, co daje łącznie 32 pociski w salwie, a także możliwość przeładowania na kolejną. Wyrzutnie mogą znajdować się w odległości do 10 km od brzegu i uderzać w cele z odległości do 120 km. Obecnie system Bal jest wyposażony w ulepszoną wersję Kh-35E zwiększającą zasięg do 300 km.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zobacz też: Według analityków Rosjanie przemieszczają „Iskandery” w stronę granicy z Ukrainą

Kresy.pl/Army Recognition