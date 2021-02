Rosja zaprezentuje na targach w ZEA nowy, zintegrowany system zwalczania dronów

Rosyjski Rosoboronexport zamierza zaprezentować na targach zbrojeniowych IDEX 2021 zintegrowane podejście do systemu zwalczania dronów, oparty na połączeniu systemów walki elektronicznej i różnego typu zestawów przeciwlotniczych.

W piątek biuro prasowe rosyjskiego Rosoboronexportu poinformowało, że podczas rozpoczynających się w niedzielę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich międzynarodowych targów zbrojeniowych IDEX 2021, zostanie zaprezentowany nowy, zintegrowany system zwalczania dronów.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Publiczna prezentacja „Nowe podejścia do budowy zintegrowanego systemu zwalczania dronów” ma odbyć się 22 lutego. Jak podano, w ramach tej prezentacji Rosoboronexportu ma przedstawić nowy pakiet rozwiązań. Chodzi o „system zdolny do efektywnego przeciwdziałania atakom ze strony bezzałogowych pojazdów latających, łączący w sobie systemy walki elektronicznej i obrony powietrznej różnych klas”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Agencja Tass twierdzi, że według informacji od Rosoboronexportu, firma ta zademonstruje system walki elektronicznej Repellent-Patrol, zdolny do zakłócania bezzałogowców na dystansie do 20 km. Ponadto, pokazane zostaną kompleksy Kupoł i Rubież-Awtomatika, które prowadzą ciągły nadzór radiowy i tworzą swego rodzaju „kopułę ochronną” nad danymi obiektami, będącą „nieprzenikalną barierą, mogącą odpierać ataki dronów nadlatujących pojedynczo lub w grupach z różnych kierunków i na różnych wysokościach w promieniu co najmniej 3 km”.

Przeczytaj: Rosyjska broń radioelektroniczna

Ponadto, Rosjanie zamierzają pokazać działo elektromagnetyczne Piszczał, reklamowane jako jedno z najlżejszych, ręcznych urządzeń zakłócających na rynku. Oficjalnie podano, że waży ono tylko około 3,5 kg, ale potrafi zakłócać kanały kontrolno-nawigacyjne dronów na odległość 2 km.

Poza systemami zakłócającymi, Rosoboronexport przedstawi systemy, które mają służyć do niszczenia bezzałogowców. Dotyczy to głównie artyleryjsko-rakietowego systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Pancyr-S1M oraz systemów rakietowych ziemia-powietrze Tor. Pierwszy z tych systemów, jak podano, ma być zdolny do eliminowania celów powietrznych na dystansie do 30 km, lecących na wysokości do 18 km. Rosjanie oferują też rozwiązania w zakresie „ostatniej linii obrony”, w postaci ręcznych zestawów przeciwlotniczych Wierba i Igła-S, a także wyposażone w nie niewielkie pojazdy bojowe Gibka-S. Wspomniane systemy rakietowe mogą niszczyć cele z odległości do 6 km, lecące nie wyżej niż 3,5 km nad ziemią.

Czytaj także: Skuteczność rosyjskich systemów przeciwlotniczych w Libii jest bliska zeru

„Zintegrowane wykorzystanie proponowanych środków walki elektronicznej i obrony powietrznej dadzą możliwość efektywnego przeciwdziałania bezzałogowcom jakiejkolwiek klasy, pod warunkiem posiadania systemów rozpoznania powietrznego przeciwnika i automatycznego sterowania” – oświadcza Rosoboronexport.

Przeczytaj: Defense News: Rosja rozwija bezzałogowe śmigłowce do zwalczania dronów

Czytaj również: Flota Północna ćwiczy zwalczanie dronów w Arktyce

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W rosyjskich mediach już wcześniej zwracano uwagę na sytuację z Syrii, gdzie żołnierze rosyjscy często skutecznie odpierali ataki dronów na swoją bazę powietrzną w Chmejmim, wykorzystując do tego zarówno środki ogniowe i anty-dronowe, w szczególności systemy Pancyr-S1, jak i systemy walki radioelektronicznej. Jako najbardziej efektywne środki drugiego rodzaju do zwalczania małych dronów wymienia się systemy Repellent, Sapsan-Bekas, Kupoł, Rubież-Awtomatika, Łucz czy Piszczal.

Tass / Kresy.pl