Rosja zalega z dostawami gazu skroplonego do Indii. Powód: sankcje odwetowe

Jak podaje serwis „India Times”, powołując się na swoje źródła, Rosja spóźnia się z dostawą co najmniej 5 ładunków gazu skroplonego LNG dla Indii. To konsekwencje rosyjskich sankcji odwetowych, które uderzyły w jedną z firm dostarczających gaz z Rosji do Indii.

Chodzi o GAIL, największą indyjską firmę branży gazowej, posiadającą długoterminowy kontrakt na import 2,85 mln ton LNG rocznie (według stanu na przyszły rok) od singapurskiego oddziału rosyjskiego koncernu Gazprom. Jednak od czerwca firma ta spóźnia się już z pięcioma transportami gazu.

Według źródeł „India Times”, firma tłumaczy, że z powodu sankcji ma trudności z pozyskaniem surowca. Co ważne, firma z Singapuru po reorganizacji podlega pod spółkę Gazprom Germania, która nie ma już związku z samym Gazpromem, a dodatkowo jest objęta rosyjskimi sankcjami odwetowymi. W związku z tym, nie jest w stanie wywiązywać się z zobowiązań kontraktowych, bo ma bardzo ograniczone możliwości pozyskiwania rosyjskiego gazu.

Umowa przewiduje co prawda uzupełnienie niedostarczonych wolumenów w późniejszym terminie, jednak rosyjska firma do tej pory nie wskazały, kiedy i jak mogłoby to nastąpić. Gazprom miał oświadczyć GAIL, że odtąd będzie dostarczać Indiom gaz skroplony w oparciu o swoje najlepsze starania.

W związku z tą sytuacją, indyjska firma bada już alternatywne możliwości importu gazu, w tym z Bliskiego Wschodu i USA.

Wcześniej, Gazprom robił niewielkie zmiany, na przykład dzieląc transporty gazu na mniejsze partie czy zmieniając termin jednego z nich, który miał dotrzeć do Indii w maju. Teraz jednak opóźnionych jest już 5 dostaw, z czego dwie lipcowe.

GAIL oczekiwał, że Gazprom dostarczy w tym roku około 40 transportów LNG. Jak podano, Gazprom nie podał jednak sztywnego harmonogramu dostaw na pozostałą część roku. Być może będą podejmowane próby ratowania sytuacji kanałami dyplomatycznymi.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Indie, pomimo krytyki ze strony państw zachodnich, zwiększyły import ropy z Rosji i dalej utrzymują stosunki biznesowe z Rosjanami. Pisaliśmy, że Indie kupują dziewięć razy więcej rosyjskiej ropy niż przed wojną.

W czerwcu informowaliśmy, że Indie, korzystając ze zniżek jakie oferują naciskani zachodnimi sankcjami Rosjanie, w gwałtowny sposób zwiększają import rosyjskiej ropy i węgla.

indiatimes.com / Kresy.pl