Rosja wyrzuca niemieckich dyplomatów. Jest odpowiedź Niemiec

W poniedziałek niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych przekazało, że „wydalenie dwóch niemieckich dyplomatów przez Rosję jest całkowicie bezpodstawne”. „To ponownie obciąża stosunki między dwoma krajami” – podkreślono w wydanym w poniedziałek oświadczeniu.

Ten ruch nie stanowi zaskoczenia, lecz jest całkowicie nieuzasadniony z punktu widzenia rządu federalnego – podkreślił niemiecki resort spraw zagranicznych, cytowany przez portal Deutsche Welle. „Dzisiejsza decyzja rosyjskiego MSZ ponownie obciąża nasze stosunki” – dodano.

Informowaliśmy, że władze Rosji zdecydowały w poniedziałek o wydaleniu dwóch niemieckich dyplomatów. To odwet za uprzedni analogiczny krok strony niemieckiej. Ambasador RFN w Moskwie Géza Andreas von Geyr został w poniedziałek wezwany do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam poinformowano go „o uznaniu za persona non grata dwóch pracowników dyplomatycznych ambasady Niemiec w Rosji jako symetryczną odpowiedź na wspomnianą nieprzyjazną decyzję rządu RFN”.

Rosyjskie MSZ oświadczyło przy tym, że władze Rosji zamierzają w przyszłości „odpowiadać w proporcjonalny sposób na wszelkie potencjalne konfrontacyjne ataki Berlina” przeciwko sobie. Ponadto przedstawiciele Rosji w rozmowie z von Geyrem podkreślili, że Moskwa kategorycznie odrzuca „bezpodstawne i oderwane od rzeczywistości oskarżenia” o udział w zabójstwie gruzińskiego obywatela Zelimchana Changoszwilego, nazywając werdykt sądu w tej sprawie jako wydany na „wyraźne zamówienie polityczne”.

Wyższy Sąd Krajowy w Berlinie skazał 15 grudnia na dożywocie obywatela Rosji Wadima Krasikowa za zabójstwo w 2019 roku w centrum Berlina obywatela Gruzji pochodzenia czeczeńskiego Zelimchana Changoszwilego. Po wyroku niemieckie władze podjęły decyzję o wydaleniu dwóch rosyjskich dyplomatów i wezwaniu ambasadora Rosji.

dw.com / Kresy.pl