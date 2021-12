Sąd w Berlinie: Rosja dopuściła się aktu państwowego terroryzmu

Rząd wysyła kolejne pismo do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmniejszenie VAT na paliwa - przekazał we wtorek premier Mateusz Morawiecki. "Obniżamy akcyzę i VAT nie po to, aby duże firmy paliwowe, energetyczne skorzystały na tym przez wyższą marżę, ale żeby trafiło to do kieszeni Polaków" - podkreślił Morawiecki.