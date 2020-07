Robert Winnicki w sejmie: Chcecie czystej energii? Postawcie na energię jądrową! [+Video]

W środę Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego i poseł Konfederacji podczas sejmowej dyskusji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii skrytykował fakt, że sejm musi zajmować się sprawami, które mogłyby być obsługiwane przez konkretne instytucje, a także wskazał na zagrożenie jakim jest „Europejski Zielony Ład”.

Poseł Robert Winnicki z Konfederacji krytykował w środę fakt, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej musi zajmować się ustawami, które mogłyby być rozwiązane na poziomie mniej ważnych instytucji państwowych. Wskazał także, że „Europejski Zielony Ład”, którego temat był poruszony na mównicy sejmowej jest zagrożeniem dla polskiej energetyki.

„Patrzymy na projekt ustawy i widzimy ograniczoną w czasie regulację, wprowadzającą definicję „drewna energetycznego” i widzimy to jako rozwiązanie problemu, który pojawił się w związku z epidemią. Problemu, który de facto – i to jest raczej problem powiedziałbym ustrojowy – nie powinien być rozwiązywany przez kolejną ustawę, tylko powinien być rozwiązywany – i taka powinna być konstrukcja naszego państwa i naszego prawa żeby tego typu problemy, że drewno zalega – to drewno gorszej jakości… Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie powinien się tym zajmować, to jest największy problem z tą ustawą Nie powinien się Sejm zajmować usuwaniem z lasów państwowych igliwia i chrustu” – przekonywał poseł.

Zdaniem posła Konfederacji największym zagrożeniem dla polskiej energetyki może okazać się inicjatywa „Europejskiego Zielonego Ładu”, polityk apelował o debatę na ten temat.

„To co dzisiaj pada, tutaj z tej mównicy, to jest bardzo groźne dlatego, że my – i w ogóle powinniśmy na ten temat przeprowadzić fundamentalną debatę – stoimy wobec zagrożenia, jakim jest Europejski Zielony Ład. To jest zniszczenie polskiej gospodarki w imię ideologii. Europejski Zielony Ład to jest zagrożenie nie tylko zniszczenia naszej energetyki opartej o węgiel, ale wzrost cen energii już płacimy 20% więcej za prąd” – informował Robert Winnicki.

Zdaniem szefa Ruchu Narodowego istnieje tylko jedno rozwiązanie powstrzymania ogólnoświatowej emisji CO2 i ma on na myśli korzystanie z energii elektrownii jądrowych.

„Jeśli już mówimy o tym, że chcemy powstrzymywać emisję CO2 to jest jedno, jedyne proste ogólnoświatowe rozwiązanie. To jest powszechne wprowadzenie energii jądrowej. Również w Polsce, i wszystkie ekipy są za to odpowiedzialne, że ta energetyka leży i kwiczy” – krytykował poseł. „Chcecie czystej energii? Postawcie na energię jądrową!” – zakończył.

