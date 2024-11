Robert F. Kennedy Jr.: Amerykański gigant proponował Lepperowi łapówkę. Chodziło o przejęcie polskich rzeźni

Robert F. Kennedy Jr. twierdzi, że amerykański gigant żywnościowy usiłował przekupić Andrzeja Leppera, aby w Polsce została uchwalona ustawa faworyzująca korporację Smithfield Foods. Lepper miał odmówić przyjęcia łapówki. Ustawę jednak i tak przyjęto.

Robert F. Kennedy Jr. został nominowany na stanowisko sekretarza zdrowia w administracji Donalda Trumpa. W swoim podkaście wspomniał wydarzenia z 2003 r. Stwierdził, że amerykańska korporacja Smithfield Foods, która przejęła polskie rzeźnie, próbowała przekupić Andrzeja Leppera kwotą 1 miliona dolarów. Celem miało być przeprowadzenie korzystnych dla firmy zmian legislacyjnych. W ostatnich dniach jego wypowiedź obiegła sieć.

Lider Samoobrony miał odmówić i ujawnić próbę przekupstwa. Nie powstrzymało to jednak wprowadzenia nowych regulacji.

Głównym elementem nowego prawa miał być wymóg instalacji automatycznych kranów laserowych w łazienkach zakładów mięsnych. Lokalni producenci nie mogli sobie na to pozwolić.

„Smithfield Foods kupił w Polsce stare rzeźnie, które były ogromne, były własnością państwa. Zasponsorował ustawę, według której nie można prowadzić rzeźni w Polsce, jeśli nie ma się w łazienkach laserowo zautomatyzowanych kranów. (…) Firma za jednym zamachem wyeliminowała konkurentów, których nie było stać na nową technologię” – powiedział Robert F. Kennedy Jr.

Amerykańska firma została potem przejęta przez chiński kapitał. Kontroluje znaczącą część produkcji wieprzowiny, co Kennedy określa jako „model kolonialny”.

RFK Jr. tells the story of how Smithfield Foods put local hog farmers in Poland out of business to control hog production in the country, and then sold itself to China

“Smithfield wanted to come in and take over hog production in Poland.

So it offered a bribe to a state… pic.twitter.com/36knjfE985

— Holden Culotta (@Holden_Culotta) November 20, 2024