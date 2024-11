„Tak dla CPK” w Sejmie. KO chce odrzucenia obywatelskiego projektu ustawy

W piątek Sejmie miało miejsce czytanie obywatelskiego projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Koalicja Obywatelska zawnioskowała o odrzucenie projektu. Poparcie wyraziły z kolei: Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Polska 2050, Lewica, Razem oraz Wolni Republikanie.

Obywatelski projekt ustawy „Tak dla CPK” został podpisany przez 200 tys. osób. Ma zobowiązać obecny rząd do kontynuowania projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przewiduje realizację CPK z terminem oddania części lotniskowej na koniec 2030 i zakazem rozbudowy Lotniska Chopina. W piątek w Sejmie odbyło się czytanie projektu.

Podczas debaty wiceprezes stowarzyszenia „Tak dla CPK” Michał Czarnik skrytykował tempo prac nad CPK. Jak wskazał, grunty są zbyt wolno skupowane, uruchomiono niewielką liczbę przetargów, nie ma też inwestora strategicznego.

Wyraził też obawy w związku z wielomiliardowymi inwestycjami na lotnisku Chopina w Warszawie. Podkreślił, że projekt ten jest mniej zaawansowany niż CPK, a może zablokować jego powstanie.

„Słyszeliśmy, że projekt opiera się na liczbach. Chcielibyśmy te liczby zobaczyć” – podkreślał Czarnik. „Chcielibyśmy zobaczyć, co się dzieje w spółce i jak są wydawane pieniądze. Praktyka, niestety, nie jest dobra” – mówił.

Poseł PO Mariusz Popielarz stwierdził z kolei, że proponowana ustawa jest „bezprzedmiotowa”. „CPK cały czas jest realizowane, wschodzi w kolejne fazy” – powiedział. Jego zdaniem, projekt jest „populistyczny”.

Głos zabrał także pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek. „Projekt, który żeście prezentowali do momentu, kiedy my przejęliśmy odpowiedzialność za ten program, jest nierealny i oczywiście w waszym wykonaniu by nie powstał. Skończyłaby się kasa” – oświadczył.

„Pamięta pan, że inwestor zagwarantował sobie możliwość wyjścia w sytuacji, gdy – załóżmy – Unia Europejska albo państwo polskie stwierdzi, że obciąży lotnisko dodatkowymi kosztami z uwagi na to, że choćby paliwo, akcyza?” – stwierdził, odnosząc się do kwestii inwestora strategicznego.

„Nie będę mówił o wszystkich szczegółach, bo panowie w Prokuratorii Generalnej, jak zobaczyli ten dokument, to się złapali za głowę” – powiedział.

Poseł Krzysztof Szymański z Konfederacji podkreślał, że jego ugrupowanie domaga się realizacji projektu „w pełnej wersji”.

W Sejmie rozpoczęła się właśnie debata nad projektem ustawy #TAKdlaCPK. Swoje wystąpienie zaczął już przedstawiciel komitetu inicjatywy ustawodawczej @MichalCzarnik, na sali jest obecny przedstawiciel rządu @LasekMaciej i członkowie władz spółki CPK, a mi przypadło prowadzenie… — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) November 22, 2024

Czytaj: Z Krakowa do CPK przez Warszawę? DGP o „okrojonym kształcie” projektu

Z kolei w imieniu klubu PiS poparcie dla projektu wyraził b. pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Koalicja Obywatelska zawnioskowała o odrzucenie projektu. Poparcie wyraziły z kolei: Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Polska 2050, Lewica, Razem oraz Wolni Republikanie. Sejm będzie głosował w tej sprawie w środę 27 listopada.

‼️ KLUB KOALICJI OBYWATELSKIEJ @ko_klub SKŁADA WNIOSEK O ODRZUCENIE OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY #TAKdlaCPK ‼️ pic.twitter.com/hyPmeR1nUq — Maciej Wilk ✈️🌎🇵🇱🇨🇦 (@MacVVilk) November 22, 2024

Zobacz: „W praktyce zostajemy z niczym”. Ekspert krytykuje koncepcję CPK Tuska

„Wniosek @Platforma_org o odrzucenie ustawy o CPK w pierwszym czytaniu jest… dziwny. Można mieć różne oceny tej inwestycji. OK, rozumiem to. Ale to jest na rany Cthulhu PROJEKT OBYWATELSKI, podpisała go masa ludzi. Dlaczego miałby nie zasługiwać na merytoryczną pracę w komisji?” – odniósł się do sprawy na platformie X poseł Razem Adrian Zandberg.

Wniosek @Platforma_org o odrzucenie ustawy o CPK w pierwszym czytaniu jest… dziwny. Można mieć różne oceny tej inwestycji. OK, rozumiem to. Ale to jest na rany Cthulhu PROJEKT OBYWATELSKI, podpisała go masa ludzi. Dlaczego miałby nie zasługiwać na merytoryczną pracę w komisji? — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) November 22, 2024

Przeczytaj: Przez 11 lat tylko jedna linia kolejowa? Ekspert o rządowych zmianach w projekcie CPK

biznes.interia.pl / wprost.pl / Kresy.pl