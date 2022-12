RMF: Przełom w sprawie KPO, część KE zaakceptowała propozycje Polski

Jest wstępne zielone światło dla proponowanych przez polskie władze zmian ustawodawczych, które mają doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy – podaje stacja RMF FM.

Jak podało we wtorek wieczorem radio RMF FM, Komisja Europejska wstępnie zgodziła się na zaproponowany przez Polskę projekt zmian w sądownictwie . Może to doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

RMF FM powołuje się na wysokiego ranga urzędnika Komisji Europejskiej. Stacja podała, że „jest wstępne zielone światło dla proponowanych przez polskie władze zmian ustawodawczych, które mają doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy”.

Według źródła radia w KE, jest to „na razie sygnał”, że przedstawiony przez polskiego ministra ds. europejskich, Szymona Szynkowskiego vel Sęka, projekt ustawy sądowej „idzie w dobrym kierunku”.

Jak podano, zgody udzielił tzw. komitet sterujący, odpowiedzialny w Komisji Europejskiej za negocjacje z Polską.

Rozmówca RMF podkreślił, że najważniejsze jest, aby prawo zostało przyjęte przez Sejm. KE uzna, że tzw. kamenie milowe dla Polski zostały przez Warszawę spełniono dopiero, gdy ustawa zostanie przegłosowana i podpisana przez prezydenta. Jednak Polska może już złożyć wniosek o wypłatę bez obawy, ze od razu zostanie odrzucony.

Komisja ma dwa miesiące na ocenę wypełnienia warunków dla pierwszej wypłaty, a Rada UE – miesiąc.

Należy zaznaczyć, że w poniedziałek dziennik „Rzeczpospolita” napisał, że PiS jest gotowy do przyjęcia jeszcze w 2022 roku legislacji, która odblokuje Krajowy Plan Odbudowy. Zmiany legislacyjne miały dotyczyć np. „testu niezależności sędziego”.

„Rozpoczęcie prac w Sejmie zależy od przekazania przez Komisję Europejską ostatecznych i zamykających sprawę konkretnych warunków wypełnienia kamieni milowych” – powiedział „Rz” wysoko postawiony polityk PiS. Ponadto, partia Jarosława Kaczyńskiego ma być zdeterminowana do tego, by przyjąć nową ustawę nawet wbrew Solidarnej Polsce Zbigniewa Ziobro.

Jak wskazują doniesienia medialne, premier Mateusz Morawiecki przyznaje na zamkniętych spotkaniach, że bez pieniędzy z KPO polski budżet w przyszłym roku zacznie się rozlatywać. Premier ma obwiniać o brak środków Zbigniewa Ziobrę i jego stronników. Szef rządu wezwał w ubiegłym tygodniu ministrów do szukania oszczędności w resortach.

Podawaliśmy, że rząd zaakceptował ustalenia operacyjne do polskiego KPO. Chodzi o tzw. mierniki, czyli dokumenty weryfikujące, jak Polska wdraża tzw. kamienie milowe, które wcześniej wynegocjowała. KE zapozna się z przesłaną dokumentacją i ruszą negocjacje między UE a polskim rządem.

Zwracaliśmy uwagę, że we wrześniu br. Polska zapłaciła większą kwotę składek do Brukseli, niż otrzymała stamtąd przelewów z tytułu różnego rodzaju funduszy. Polska była we wrześniu „na minus” z powodu unijnych potrąceń.

rmf24.pl / Kresy.pl