RMF: kryzys w obozie Zjednoczonej Prawicy zażegnany, jest ugoda Gowin-Kaczyński. Wybory pod koniec czerwca?

Jak podało nieoficjalnie RMF FM, udało się zażegnać kryzys w obozie Zjednoczonej Prawicy i nie będzie wyborów 23 maja. Doszło do ugody między liderami PiS i Porozumienia, ale szczegóły nie są znane. Pojawiły się też nieoficjalne doniesienia o nowym terminie wyborów prezydenckich.

Jak informowaliśmy wcześniej, w sobotę szereg mediów informowało o poważnym kryzysie w obozie Zjednoczonej Prawicy. Powodem był spór na linii Jarosław Kaczyński-Jarosław Gowin. Podawano m.in., że możliwa jest dymisja premiera Mateusza Morawieckiego (rzekomo rozważano zastąpienie go przez szefa MON, Mariusza Błaszczaka), a także wyjście partii Gowina, Porozumienie, z rządu i klubu PiS, co groziłoby rządem mniejszościowym. W grę miało też wchodzić ogłoszenie, w zasadzie w ostatniej chwili, wyborów prezydenckich w dniu 23 maja br. przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek, czym politycy PiS mieli grozić ludziom Gowina.

PRZECZYTAJ: Zamieszanie w obozie władzy. Możliwe wybory 23 maja. Premier może rozważać złożenie dymisji

Wiadomo, że w sobotę po południu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęło się spotkanie dotyczące różnych scenariuszy związanych z wyborami prezydenckimi. Brało w nim udział kierownictwo partii. Choć istniała realna groźba złamania niedawnego porozumienia pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem, to wieczorem stacja RMF FM podała nieoficjalnie, że „pożar w koalicji” został ugaszony i „plan nagłego zwołania wyborów prezydenckich na 23 maja jest nieaktualny”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„(…) trwające niemal cały dzień przeciąganie liny pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gowinem zakończyło się ugodą. Przynajmniej na razie” – podaje radio.

Według ustaleń dziennikarzy RMF FM, spór na linii PiS-Porozumienie miał dotyczyć zasad przesuniętych wyborów. Gowin miał oczekiwać, że w wyborach będą mogli wystartować dowolni kandydaci, a nie tylko zgłoszeni już wcześniej, pod termin 10 maja. Z kolei Kaczyński miał opowiadać się za przeprowadzeniem wyborów jak najszybciej i bez dodawania do obecnej stawki nowych kandydatów. Ponieważ żadna ze stron nie chciała ustąpić, spór urósł do tego stopnia, że PiS zagroziło ogłoszeniem nowego terminu wyborów na 23 maja. Głosowania miałoby wówczas odbyć się w trybie wyłącznie korespondencyjnym, forsowanym przez partię Kaczyńskiego. Ludzie związani z Gowinem w odpowiedzi zagrozili wyjściem z rządu i obozu Zjednoczonej Prawicy, co realnie mogło doprowadzić do utraty przez PiS większości w Sejmie.

Wcześniej dziennik „Rzeczpospolita” pisał, że „jest też scenariusz, że cała sytuacja to tylko próba sił, która ma doprowadzić do przyjęcia takich, a nie innych zapisów w nowelizacji ustawy dotyczącej wyborów korespondencyjnych, która ma w przyszłym tygodniu trafić do Sejmu”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Nieoficjalne ustalenia RMF FM wskazują też, że udział w konflikcie miało mieć ugrupowanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, Solidarna Polska. Jego ludzie, według stacji, mieli antagonizować premiera Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, który miał odpowiadać za przeprowadzenie w maju wyborów kopertowych. Osoby te miały rozpowszechniać informacje podsycające spór ws. tego, kto odpowiada za niemożność zorganizowania głosowania 10 maja, a także przekonywać prezydenta Andrzeja Dudę i szefa PiS, że „może pojawić się problem prawny z uznaniem przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów z 10 maja, skoro do nich nie doszło”. Rzekomo sugerowali, że w tej sytuacji konieczne będzie pospieszne zorganizowanie wyborów jeszcze w tym miesiącu. Zaznaczono, że otoczenie Ziobry odpiera te zarzuty, choć zaangażowanie ze strony jego ludzi było w ostatnim czasie widoczne.

Ponadto, pojawiły się nieoficjalne informacje, jakoby wybory prezydenckie miały odbyć się 28 czerwca. Taką informację podał na Twitterze dziennikarz Krzysztof Skowroński, a potwierdzić mieli to dla serwisu 300polityka politycy Zjednoczonej Prawicy.

Czytaj także: Koniec czerwca, połowa lipca – politycy i media podają możliwy nowy termin wyborów

rmf24.pl / dorzeczy.pl / Kresy.pl