Rheinmetall zaprezentował czołg lekki Lynx 120

Niemiecka firma Rheinmetall zaprezentowała w piątek nowy wóz wsparcia ogniowego/czołg lekki Lynx 120.

Rheinmetall zaprezentował w piątek nowy wóz wsparcia ogniowego/czołg lekki Lynx 120. Łączy w sobie wypróbowaną i przetestowaną koncepcję wieży oraz sprawdzoną armatę gładkolufową 120 mm z podwoziem Lynx KF 41. Nowy wariant zmechanizowanego wsparcia ogniowego Lynx oferuje użytkownikowi wyjątkowe wsparcie ogniowe i możliwości przeciwpancerne.

Lynx 120 ma być dodatkowym atutem pola bitwy dla użytkowników platformy Lynx. „Dzięki gotowym komponentom, skrupulatna inżynieria zmniejsza masę pojazdu, a pakiety dopełniają konfigurowalne pakiety ochronne. Architektura pojazdu została uproszczona i zapewnia otwartą zdolność do przyszłych aktualizacji, przy jednoczesnym spełnieniu i dostosowaniu się do standardów NATO” – czytamy.

Lynx 120 został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną śmiertelność i siłę ognia w połączeniu z najnowocześniejszą obroną. Podstawową ideą koncepcji projektu Lynx 120 jest zapewnienie systemu walki, który oferuje maksymalną wydajność operacyjną w połączeniu z korzyściami logistycznymi w rozsądnych ramach czasowych przy realistycznych kosztach.

Głównym uzbrojeniem pojazdu jest armata gładkolufowa Rheinmetall kal. 120 mm, wywodząca się z głównego uzbrojenia Leoparda 2. Może wystrzeliwać najnowocześniejsze programowalne pociski odłamkowo-burzące DM11. Jego uzbrojenie dodatkowe obejmuje współosiowy karabin maszynowy. Ponadto samodzielna stacja uzbrojenia dowódcy będzie wyposażona w dodatkowy karabin maszynowy.

📢 #Rheinmetall has just unveiled the latest addition to the company’s #Lynx next-generation #combatvehicle family. The Düsseldorf-based #technology group has now developed a #mechanized fire support variant of the #LynxKF41 #IFV.https://t.co/Qf3P8GYQFG#army #military pic.twitter.com/sksZvPy0vV

— Rheinmetall (@RheinmetallAG) February 18, 2022