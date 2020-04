Resort zdrowia zakazuje wywozu respiratorów z Polski. Obecnie korzysta z nich 160 osób

Zgodnie z decyzją ministerstwa zdrowia, sprzedaż i wywóz z Polski takiego sprzętu medycznego jak respiratory zostaje zakazana. Poinformowano też, ile osób zarażonych koronawirusem jest w ciężkim stanie i musi być podpiętych do respiratorów.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę, że wprowadza zakaz sprzedaży i wywozu części sprzętu medycznego, który jest niezbędny do walki z pandemią koronawirusa. Dotyczy to szczególnie respiratorów oraz kardiomonitorów. Zakaz ma obowiązywać do odwołania, chyba, że zgodę na eksport wyrazi krajowy konsultant ds. anestezjologii i wojewoda.

Ponadto, resort zdrowia znosi ograniczenia dotyczące kwarantanny dla części osób pracujących za granicą, przy kluczowych dla kraju inwestycjach energetycznych. Dotyczy to osób, które pracują przy projekcie budowy gazociągu Baltic Pipe z Danii. Zaznaczono, że konieczność przebywania w kwarantannie po każdym powrocie do Polski opóźniłaby inwestycje. To z kolei groziłoby koniecznością zwrotu unijnych środków.

Ministerstwo Zdrowia chce także, by dane osób przebywających w kwarantannie były przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia do centrów krwiodawstwa. Chodzi o bezpieczeństwo pobieranej krwi.

Rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował też dziś, że obecnie w stanie ciężkim pod respiratorami w polskich szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych jest 160 osób. Około 220 osób opuściło już szpital lub izolację domową z negatywnymi wynikami testu. Osoby te są uważane za zdrowe.

Ponadto, minionej doby ubyło 86 pacjentów w szpitalach jednoimiennych i szpitalach/oddziałach zakaźnych. Pacjenci ci zostali skierowani do izolatoriów. Andrusiewicz zaznaczył, że w tej chwili w całej Polsce jest 7 tys. miejsc w izolatoriach, dokąd można kierować osoby niewymagające hospitalizacji. Dotyczy to osób zarażonych SARS-CoV-2, ale z łagodniejszymi objawami bądź bez objawów. Nie muszą oni dzięki temu zajmować łóżek szpitalnych.

Dziś w Polsce oficjalnie potwierdzono 152 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. 7 kolejnych osób zmarło, natomiast 29 wyzdrowiało. Łącznie w naszym kraju odnotowano 5000 przypadków zarażenia, z czego 136 osób zmarło, a 22 wyzdrowiało.

rmf24.pl / dorzeczy.pl / Kresy.pl