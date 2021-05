Reprezentacja Polski: kto pojedzie na EURO 2021?

Już niedługo nowy selekcjoner polskiej kadry Paulo Sousa będzie musiał zadecydować, kogo weźmie ze sobą w bój o mistrzostwo Europy. Za Portugalczykiem raptem jedno spotkanie i kilka meczów eliminacyjnych do mundialu, jednak już teraz wykrystalizowała się kadra, która może pojechać na Euro 2020.

Zgodnie z regulaminem UEFA, Paulo Sousa ma podać szeroką kadrę zawodników na Euro 2020, w której znajdzie się miejsce dla około 35 zawodników. Nie wszyscy jednak pojadą na Euro i wezmą udział w zgrupowaniu w Opalenicy, do 1 czerwca zostanie ona okrojona do 26 nazwisk. Wcześniej miało to być 23, jednak UEFA poszła reprezentacjom na rękę i biorąc pod uwagę pandemiczną rzeczywistość, europejska organizacja pozwoliła dodać do listy trzy nazwiska. Kto ma największe szanse na udział w mistrzostwach Europy?

Bramkarze

W tym wypadku kwestia jest już w 100% znana. Pewny udział na mistrzostwach mają Wojciech Szczęsny oraz Łukasz Fabiański. Wiadomo też, że golkiper Juve ma już zagwarantowane pierwsze miejsce w składzie, natomiast Fabiański rozpocznie mecze na rezerwie. Trzecim bramkarzem, który pojedzie na turniej, będzie Bartłomiej Drągowski, który ma za sobą bardzo udany sezon w Serie A. Młody piłkarz będzie zbierał kolejne szlify w trakcie europejskiego czempionatu.

Obrońcy

Kamil Glik i Jan Bednarek to pewniacy i niemal na pewno obaj wystąpią w pierwszym składzie na środku defensywy. Bartosz Bareszyński również na pewno otrzyma powołanie, podobnie jak Arkadiusz Reca, o ile zawodnik Crotone wyleczy uraz mięśniowy łydki. Kamil Piątkowski z Rakowa Częstochowa (niedługo RB Salzburg) również pojedzie na mistrzostwa, na list od Sousy może liczyć także Michał Helik. Dalej są już znaki zapytania – możliwe, że powołania otrzymają Paweł Dawidowicz (kurs u bukmacherów 1.50) oraz Tomasz Kędziora (kurs 1.60) który nieoczekiwanie nie zaskarbił zaufania w oczach portugalskiego trenera. Na długiej liście są także Tymoteusz Puchacz, Michał Karbownik, Mateusz Wieteska i Paweł Bochniewicz.

Pomocnicy

Wśród pomocników sytuacja jest w miarę klarowna. Piotr Zieliński, Grzegorz Krychwowiak, Mateusz Klich, Kamil Jóźwiak oraz Jakub Moder mogą już przygotowywać się na wyjazd na mistrzostwa Europy. Spory znak zapytania stoi nad Kamilem Grosickim, który przez wiele lat był trzonem naszej reprezentacji, jednak w tym sezonie praktycznie nie grał w barwach West Brom, przez co Sousa może zdecydować się na odstawienie nieogranego piłkarza. Miejsce w kadrze powinien też dostać Rafał Augustyniak (kurs według bukmacherów 1.40), Sebastian Szymański (1.50), a także Kacper Kozłowski (2.20). Na szerokiej liście znajdują się również Przemysław Płacheta, Karol Linetty, Bartosz Slisz czy Marcin Cebula, który ma za sobą świetny sezon w barwach Rakowa.

Napastnicy

Pewniakami do wyjazdu są rzecz jasna Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik. Był nim również Krzysztof Piątek, jednak zawodnik Herthy Berlin wypadł z planów Sousy wskutek bardzo poważnej kontuzji stawu skokowego, która wyeliminowała go z gry na około cztery miesiące. Na Euro pojedzie także Karol Świderski, który w swoim debiutanckim meczu przeciwko Anglii na Wembley wpisał się na listę strzelców, zaskarbiając sobie zaufanie selekcjonera. Trwa walka o miejsce zwolnione przez Piątka – głównymi faworytami są Dawid Kownacki oraz Jakub Świerczok. Według bukmacherów większe szanse na wyjazd ma Kownacki, kurs na to, że Sousa powoła go na Euro, wynosi 1.45, natomiast w przypadku Świerczoka kurs wynosi 3.00.

