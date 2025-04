Zełenski: Utrata wsparcia USA byłaby groźna dla Ukrainy

W środę "Fakt" wrócił do zdarzenia z ubiegłego roku. Do ataku doszło 2 czerwca 2024 roku, kiedy 40-letni Paweł Stępień pilnował jednej ze szczecińskich dyskotek. Tam natknął się na Yehora S., 16-letniego Ukraińca, który wraz z kolegą zachowywał się agresywnie wobec innych uczestników imprezy. "Oni co chwila zaczepiali innych bawiących się w lokalu. Byli do tego stopnia nachalni w stosunku do innych osób, że musiałem ich trzy razy wypraszać, ale za każdym razem wracali" – wspomina pan Paweł.