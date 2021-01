Władze Lwowa zarządziły dodatkowe lekcje o „wybitnych Ukraińcach”- polakożercach, rasistach i kolaborantach

Na sądowe sukcesy bliskiego współpracownika obalonego prezydenta Wiktora Janukowycza, który walczy z gloryfikacją OUN-UPA i Euromajdanu na Ukrainie, władze Lwowa zareagują nasileniem tej propagandy.

Jak podawaliśmy, ukraińskie media obiegły ostatnio doniesienia o dwóch wyrokach sądu administracyjnego w Kijowie będących po myśli Andrija Portnowa, byłego wiceszefa administracji prezydenta Wiktora Janukowycza. Portnowowi najpierw udało się przekonać sąd do zabronienia państwowej administracji Kijowa uroczystego obchodzenia rocznic narodzin wysoko postawionych członków OUN-UPA oraz innych prominentnych ukraińskich działaczy. Portnow zarzucał tym postaciom kolaborację z III Rzeszą, względnie antysemickie poglądy. W drugim postanowieniu ten sam sąd nakazał ministerstwu oświaty i nauki zrewidowanie podręczników historii Ukrainy opisujących wydarzenia na kijowskim Majdanie na przełomie 2013 i 2014 roku. Sąd przychylił się do zarzutów byłego wiceszefa administracji prezydenta Janukowycza, że podręczniki te przedstawiają wydarzenia tzw. Euromajdanu jednostronnie.

Na postanowienia kijowskiego sądu zareagowały we wtorek władze Lwowa zapowiadając przeprowadzenie we lwowskich szkołach otwartych lekcji na temat postaci i wydarzeń, z których upamiętnianiem walczy Portnow.

„Będziemy o nich mówić, tylko częściej: Ułas Samczuk, Jurij Łypa, Andrij Melnyk, Wołodymyr Kubijowycz i Niebiańska Sotnia nigdy nie znikną z przestrzeni publicznej Lwowa. Nawet jeśli agent FSB Andrij Portnow jest tym zainteresowany. W przyszłym tygodniu we wszystkich lwowskich szkołach odbędą się otwarte zajęcia edukacyjne o tych wybitnych Ukraińcach” – powiedział Jewhen Bojko, dyrektor departamentu administracyjnego lwowskiego Ratusza a zarazem radny Lwowa z ramienia partii Samopomoc. Wicemer Lwowa Andrij Moskałenko potwierdził portalowi Zaxid.net tę zapowiedź i poinformował, że miejski wydział edukacji przygotowuje obecnie bardziej szczegółowe informacje o tym, jak te lekcje będą się odbywać.

Nadmieńmy, że wymieniony przez Bojkę Ułas Samczuk to pisarz, działacz polityczny, w 1941 roku członek jednej z tzw. grup marszowych OUN-M, a później redaktor gadzinowej gazety „Wołyń”. 1 września 1941 roku Samczuk tak pisał w niej: „Elementy zamieszkujące nasze miasta, czy to Żydzi, czy Polacy, sprowadzone tutaj spoza Ukrainy, powinny całkowicie zniknąć z naszych miast. Problem żydowski jest już w trakcie rozwiązywania”. Jurij Łypa, o którym również będą uczyć się dzieci we Lwowie, to jeden z teoretyków ukraińskiego rasizmu a także lekarz służący w UPA. Łypa uważał m.in., że płodzenie dzieci z nie-Ukraińcami jest „zanieczyszczaniem rodziny”, które jest swego rodzaju „odstępstwem” od nacji. W ubiegłym roku gloryfikację tej postaci jako „twórcy rasistowskiej teorii ukraińskiej rasy” potępili ambasadorowie Polski i Izraela. Andrij Melnyk to przywódca kolaborującej z III Rzeszą Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (najpierw jako całości a po jej rozpadzie, jej „melnykowskiego” odłamu). Wołodymyr Kubijowycz to geograf i etnograf, przewodniczący Ukraińskiego Komitetu Centralnego również współpracującego z III Rzeszą. Kubijowycz popierał zbrodniczą niemiecką politykę wobec Polaków i brał udział w tworzeniu dywizji Waffen SS-Galizien.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Równie propagandowo przedstawiana jest na Ukrainie tzw. Niebiańska Sotnia – setka osób jakoby zamordowana przez oddziały „Berkutu” na kijowskim Majdanie. Jak pisaliśmy, w lutym ub. roku Portnow oraz była minister sprawiedliwości Ołena Łukasz, opublikowali na portalu Strana.ua artykuł, w którym wykazali na podstawie materiałów z dochodzeń procesowych i przedprocesowych, że w przypadku kilkudziesięciu z tych osób, istnieją poważne wątpliwości co do „heroicznej” wersji ich śmierci. Ponadto, jak wskazuje dr Iwan Kaczanowski z Uniwersytetu w Ottawie, brak jest dowodów na udział jednostki „Berkut” w rozstrzeliwaniu aktywistów Majdanu. Według niego zgromadzone dowody wskazują, że była to tzw. operacja pod fałszywą flagą.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Kresy.pl / zaxid.net