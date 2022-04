Ukraiński oficjel twierdzi, że ataku na magazyn ropy w Biełgorodzie dokonali „miejscowi”

Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w „primaaprilisowym” tonie skomentował zniszczenie przez dwa helikoptery magazynu ropy w rosyjskim Biełgorodzie.

Jak podawaliśmy, w piątek wczesnym rankiem w magazynie ropy w Biełgorodzie, rosyjskim mieście obwodowym położonym około 40 km od granicy z Ukrainą, wybuchł pożar. Strona rosyjska oskarżyła Ukrainę o to, że pożar został spowodowany przez nalot ukraińskich helikopterów. W sieci zamieszczono nagrania, na których widać pożar magazynu i unoszący się gęsty, ciemny dym, a także atakujące helikoptery. Ministerstwo obrony Ukrainy nie potwierdziło, ani nie zaprzeczyło, że ukraińska armia ostrzelała magazyn w Biełgorodzie. Tymczasem Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RNBO) stwierdził w wypowiedzi dla jednej z ukraińskich telewizji, że ataku w Biełgorodzie dokonali… „miejscowi”, którzy „zaczynają coś rozumieć”.

„Kumulują się sprzeczności. Społeczeństwo w Federacji Rosyjskiej zaczyna coś rozumieć. Na przykład to, co wydarzyło się w Biełgorodzkiej Republice Ludowej [sic! – red.]. Wybuch w składzie ropy” – powiedział Daniłow na antenie kanału Ukraina24 używając nazwy fikcyjnej republiki jakoby leżącej w Rosji.

„Oni z jakiegoś powodu mówią, że my to zrobiliśmy. To całkiem nie odpowiada rzeczywistości. Nie komentujemy tego. Oni muszą zrozumieć, że to może być w całej Rosji. My do nich nie przyszliśmy, my nie szliśmy do nich z wojną” – mówił szef RNBO.

Daniłow nie wyjaśnił, w jaki sposób „miejscowi” mogli dokonać ataku za pomocą helikopterów.

Secretary of National Security and Defense Council Danilov denied #Ukraine’s involvement in an airstrike on oil depot in #Belgorod:

“On the territory of Belgorod People’s Republic, they understand that explosions that took place in Belgorod today can happen throughout #Russia.” pic.twitter.com/b6uWn4yq4R

— NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022