Ukraińscy neonaziści urządzili z okazji urodzin Hitlera turniej walki na noże [+FOTO]

W rocznicę urodzin wodza III Rzeszy ukraińscy neonaziści skupieni w ruchu azowskim urządzili w Charkowie turniej walki na noże.

O tym, jak ukraińscy neonaziści uczcili urodziny Hitlera, poinformował we wtorek na Twitterze dziennikarz śledczy Oleksiy Kuzmenko. Według niego urządzili oni 20 kwietnia w Charkowie turniej walki na noże. Kuzmenko zamieścił m.in. zdjęcie przedstawiające grupę kilkudziesięciu osób trzymających flagę ze swastyką i pozujących z nazistowskim pozdrowieniem, wykonane prawdopodobnie podczas turnieju. Według dziennikarza turniej zorganizowały będące częścią tzw. ruchu azowskiego grupy Nord Storm i Wotan Jugend.

Elements of Ukraine's internationally active Azov movement [Nord Storm, Wotan Jugend] celebrated Hitler's bday with a knife fighting tourney in Kharkiv. The Azov, some argue, is "an inconsequential issue", not a threat to the West. Surely not the West they envision, seek to shape pic.twitter.com/2xlO0mArV6

— Oleksiy Kuzmenko (@kooleksiy) April 20, 2021