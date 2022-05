Ukraińcy przeciwni jakimkolwiek ustępstwom wobec Rosji [SONDAŻ]

Propozycja przewiduje, że z sankcji wyłączona byłaby ropa transportowana rurociągami. W praktyce nieobjęte embargiem pozostałoby ok. 1/3 rosyjskich dostaw do UE. Informacje PAP wskazują, że jednocześnie do proponowanego pakietu sankcji dodano czasowe wyjątki z ograniczeń dla Bułgarii (do końca 2024 roku) i Chorwacji (8 miesięcy od wejścia w życie regulacji). W odniesieniu do Bułgarii i Chorwacji wprowadzony zostałby także zakaz reeksportu towarów kupionych na podstawie derogacji. Oba kraje odbierają ropę z Rosji poprzez porty.

Z kolei w odniesieniu do produktów kupowanych z Rosji za pomocą ropociągów wprowadzony zostałby zakaz reeksportu produktów sprowadzonych tą drogą, a także towarów wyprodukowanych na ich bazie. Polska zgłaszała wcześniej takie postulaty.