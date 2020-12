Ukraina: bohaterka Majdanu oskarżona o zabójstwo

Tetiana Czornowoł, ukraińska aktywistka znana m.in. z udziału w wydarzeniach na kijowskim Majdanie w 2014 roku została oskarżona o umyślne zabójstwo.

Jak podał we wtorek portal Ukraińska Prawda, ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze (DBR) oficjalnie oskarżyło Tetianę Czornowoł o umyślne zabójstwo dokonane 18 lutego 2014 roku w Kijowie. Czornowoł sama o tym poinformowała zamieszczając w mediach społecznościowych zdjęcia dokumentu otrzymanego z DBR.

W akcie oskarżenia stwierdzono, że Czornowoł wraz z innymi osobami przyczyniła się do śmierci Wołodymyra Zacharowa przy ul. Lipskiej 10 w Kijowie, gdzie zwolennicy Majdanu, w tym Czornowoł, podpalili biuro Partii Regionów.

Czornowoł zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na zabójstwie z premedytacją wraz z grupą osób działających w zmowie, w sposób niebezpieczny dla życia wielu ludzi.

Zamieszczając zdjęcia aktywistka napisała na Facebooku, że oskarżono ją „za udział w Rewolucji Godności”. Wcześniej przyznawała, że wraz z mężem podpaliła biuro, w którym zginął Zacharow, ale twierdziła, że jest niewinna.

Jak pisaliśmy, Tetiana Czornowoł w wieku 17 lat brała udział w akcji nacjonalistów z UNA-UNSO „Ukraina bez Kuczmy”. W proteście przeciw uwięzieniu członków ugrupowania przykuła się do torów na stacji kolejowej w Kijowie. W 2012 brała udział w akcjach przeciwko ustawie językowej, która przewidywała określone uprawnienia dla języków mniejszości narodowych. W tym samym roku włamała się do rezydencji prezydenta Janukowycza pod Kijowem, gdzie spędziła około 3 godziny. Zdjęcia stamtąd opublikowała potem w internecie.

W 2012 startowała w wyborach do parlamentu z list „Batkiwszczyny” – partii więzionej wówczas Julii Tymoszenko. Kandydowała w obwodzie lwowskim, jednak bez powodzenia. Brała udział w protestach Euromajdanu, w trakcie trwania którego została pobita. Jej pobicie propagandowo wykorzystano do oskarżenia ówczesnych władz; jednak oskarżenia te nie potwierdziły się. Po obaleniu rządu Mykoły Azarowa z Partii Regionów została od dnia 5 marca 2014 pełnomocnikiem rządu ds.polityki antykorupcyjnej, nominowana na to stanowisko przez premiera Arsenija Jaceniuka. Została deputowaną do Werchownej Rady Ukrainy wyborach w październiku 2014 roku z list „Frontu Narodowego”. Czornowoł walczyła w batalionie „Azow”, tak jak jej poległy w walkach mąż.

W marcu 2020 roku, gdy pojawiły się nieoficjalne informacje, że Czornowoł, a także inny radykał z Majdanu – Wołodymyr Parasiuk – są obiektem zainteresowania ukraińskich śledczych, politolog z Uniwersytetu w Ottawie dr Iwan Kaczanowski przypomniał, że zachodnie media wychwalały ich jako aktywistów Majdanu i „bohaterów narodowych Ukrainy”. Czornowoł została nawet zaliczona przez magazyn „Fortune” do pięćdziesiątki „największych światowych przywódców” w 2014 roku. „Tymczasem ich udział w masakrze na Majdanie i związki ze skrajną prawicą były świadomie ignorowane lub zaprzeczano im” – przypominał Kaczanowski. „Czy zachodnie media teraz o tym powiedzą” – pisał Kaczanowski o możliwych działaniach ukraińskich śledczych wobec Czornowoł i Parasiuka.

Kresy.pl / pravda.com.ua