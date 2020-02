Co czwarty Ukrainiec uważa tzw. EuroMajdan za antypaństwowy przewrót [SONDAŻ]

Blisko co czwarty ankietowany Ukrainiec uważa, że wydarzenia z przełomu lat 2013/2014 na Majdanie były „antypaństwowym przewrotem”, a niemal co piąty twierdzi, że nie była to Rewolucja Godności, lecz „wymuszona zmiana władzy”, przeprowadzona nie do końca legalnymi środkami. Tak wynika z nowego sondażu Centrum Razumkowa.

Ukraińskie Centrum Razumkowa we współpracy z Fundacją Inicjatyw Demokratycznych im. Ilko Kuczeriwa przeprowadziło wśród Ukraińców badanie w związku z rocznicą protestów w ramach tzw. EuroMajdanu i Masakry na Majdanie z lutego 2014 roku. Jego wyniki opublikowano 20 lutego.

Ankietowanych zapytano m.in., jak określiliby wydarzenia na Ukrainie z przełomu 2013/2014 roku. Prawie połowa (45,5 proc.) uważa je za Rewolucję Godności. Natomiast prawie co czwarty ankietowany Ukrainiec twierdzi, że był to „antypaństwowy przewrót”. Zdaniem 17,7 proc. respondentów, była to z kolei „wymuszona zmiana władzy”, która odbyła się „nie do końca legalnymi środkami”. Pozostali (13,7 proc.) nie potrafili odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Respondentów zapytano też, czy chcieliby wrócić na Ukrainę sprzed Majdanu. Większość, blisko 59 proc. odpowiedziało negatywnie, z czego 39 proc. zdecydowanie nie chciałoby powrotu do takiego kraju. 27,6 proc. było odmiennego zdania, z czego zdecydowanie „tak” odpowiedziało 15,1 proc.

Na pytanie o to, po jakiej stronie sporu opowiedzieliby się pytani, gdyby wydarzenia z lat 2013-2014 miały miejsce teraz, najwięcej ankietowanych odpowiedziało, że nie poparłoby żadnej ze stron (39,1 proc.). Jednocześnie, niewiele mniej (37,8 proc.) oświadczyło, że poparłoby Majdan. Za tzw. AntyMajdanem dziś opowiedziałoby się tylko nieco ponad 10 proc. respondentów (dokładniej 10,2 proc.). Niecałe 13 proc. Ukraińców nie potrafiło odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Badanie przeprowadzono w dniach 13-18 grudnia 2019 roku na całej Ukrainie, z wyjątkiem Krymu i części Donbasu kontrolowanej przez separatystów, na 2017 osób od 18 lat.

