Szef MSZ Ukrainy: uzależnienie od rosyjskiego gazu zabija

Minister spraw zagranicznych Ukrainy porównał uzależnienie Niemiec od rosyjskiego gazu do uzależnienia człowieka od narkotyków.

Szef MSZ Ukrainy zamieścił w piątek na Twitterze wpis, który jest odbierany jako reakcja na opublikowany tego dnia wywiad z wiceprzewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Kubickim. Przypomnijmy, że Kubicki, który jest także pierwszym zastępcą szefa współrządzącej w Niemczech Wolnej Partii Demokratycznej (FPD), wezwał w nim do jak najszybszego uruchomienia gazociągu Nord Stream 2, po to, aby zgromadzić zapas gazu na zimę. „Gdy magazyny gazu zostaną zapełnione, możemy znowu zamknąć Nord Stream 2” – powiedział Kubicki.

W odpowiedzi Kułeba porównał uzależnienie od gazu ziemnego do uzależnienia od narkotyków.

„Wezwania niektórych niemieckich polityków do uruchomienia Nord Stream 2 na krótki czas, a następnie do jego zamknięcia, są irracjonalne. Przypomina to uzależnienie od narkotyków, gdy ktoś mówi: +Tylko ostatni raz!+, nie zdając sobie sprawy z niszczycielskich konsekwencji każdego +ostatniego razu+. Uzależnienie od rosyjskiego gazu zabija!” – napisał Kułeba na Twitterze.

Calls by some German politicians to launch NS2 for a little while and close it later are totally irrational. This resembles drug addiction, when a person says “Just one last time!” without realizing the devastating consequences of each “last time”. Addiction to Russian gas kills!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 19, 2022