Rosja i Ukraina wymieniły ponad 500 jeńców

W sobotę Ukraina i Rosję przeprowadziły wymianę jeńców wojennych – 246 żołnierzy rosyjskich za 246 ukraińskich. Wymiana miała odbyć się za pośrednictwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

O wymianę poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 19 kwietnia w mediach społecznościowych. Jest to ostatnia z serii wymian od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji ponad trzy lata temu. Wymiana odbyła się w „formule 246 za 246” za pośrednictwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które miały zapewnić mediację i niezbędną pomoc humanitarną.

Uwolnieni Ukraińcy służyli w regularnej armii, Gwardii Narodowej Ukrainy, Państwowej Specjalnej Służbie Transportowej i straży granicznej. „Bronili Mariupola i innych obszarów w obwodach donieckim, chersońskim, zaporoskim i ługańskim” – przekazał Wołodymyr Zełenski.

Our people are home—one of the best pieces of news that can be. Another 277 warriors have returned home from Russian captivity.

The warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Special Transport Service, and the border guards. They defended… pic.twitter.com/bm4OF80o7o

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025