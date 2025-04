Rosja ogłasza wielkanocne zawieszenie broni

Rosja wstrzymuje wszelkie działania wojenne od godziny 18:00 czasu moskiewskiego 19 kwietnia do godziny 00:00 czasu moskiewskiego 21 kwietnia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował decyzję Kremla jako „igranie z ludzkim życiem”.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił swoją decyzję podczas spotkania z szefem Sztabu Generalnego rosyjskiego wojska. Jak przekazał, wszystkie działania wojenne ustają od godziny 18:00 (17.00 czasu polskiego) 19 kwietnia do godziny 00:00 (23.00 czasu polskiego) 21 kwietnia.

„Kierując się względami humanitarnymi, dziś od godz. 18 strona rosyjska ogłasza wielkanocny rozejm. Rozkazuję zaprzestać wszelkich działań wojennych na ten okres” – napisano w oświadczeniu prezydenta Rosji.

Putin powiedział, że oczekuje podobnego ruchu po stronie Ukrainy. Stwierdził także, że rosyjskie wojska muszą być przygotowane na ewentualne naruszenie zawieszenia broni przez Kijów. „Muszą być gotowi odeprzeć wszelkie prowokacje wroga i wszelkie jego agresywne działania”.

Rosyjski przywódca oświadczył również, że rozejm pozwoli ocenić, na ile Kijów jest szczery w dążeniu do zawarcia zawieszenia broni.

“Reakcja na wielkanocny rozejm pokaże, jak szczere są zdolności i chęci Kijowa do udziału w rozmowach pokojowych. Rosja zawsze była gotowa do negocjacji i z zadowoleniem przyjmuje dążenia USA, Chin i innych krajów do sprawiedliwego rozwiązania konfliktu w Ukrainie” – czytamy w komunikacie podanym przez agencję TAAS.

Zełenski zareagował na decyzję Putina, publikując swoje oświadczenie w serwisie X

„Właśnie otrzymałem raport od Naczelnego Dowódcy Ołeksandra Syrskiego. Dzisiaj nasze siły kontynuowały działania na terytorium obwodu kurskiego i utrzymują swoje pozycje. W obwodzie biełgorodzkim nasi żołnierze posunęli się naprzód i rozszerzyli naszą strefę kontroli. Jeśli chodzi o kolejną próbę Putina, by igrać z ludzkim życiem — w tej chwili na Ukrainie rozprzestrzeniają się alarmy o nalotach. O 17:15 na naszym niebie wykryto rosyjskie drony szturmowe. Ukraińska obrona powietrzna i lotnictwo już rozpoczęły pracę, by nas chronić. Drony Shahed na naszym niebie ujawniają prawdziwe podejście Putina do Wielkanocy i ludzkiego życia” – czytamy w komunikacie Zełenskiego.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025