Wiceprezydent USA udał się do Watykanu. Przyjął go ważny kardynał

Wiceprezydent USA J.D. Vance spotkał się w Watykanie z kard. Parolinem. Rozmawiano m.in. o wolności religijnej i sytuacji humanitarnej na świecie. Dzień wcześniej Vance uczestniczył w liturgii Męki Pańskiej w Bazylice św. Piotra.

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych James David Vance przebywa z wizytą w Watykanie, gdzie w sobotę 19 kwietnia 2025 roku odbył spotkanie w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Został przyjęty przez sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina, a towarzyszył mu arcybiskup Paul Richard Gallagher, sekretarz ds. relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi.

Zgodnie z komunikatem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, podczas rozmowy wyrażono zadowolenie z dobrych relacji dwustronnych między Watykanem a Stanami Zjednoczonymi. Odnowiono także wspólne zobowiązanie do ochrony prawa do wolności religijnej i wolności sumienia.

W trakcie spotkania poruszono również kwestie międzynarodowe. Omawiano sytuację w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi, napięciami politycznymi oraz kryzysami humanitarnymi, ze szczególnym uwzględnieniem problemów migrantów, uchodźców i więźniów. Podkreślono potrzebę dalszej pokojowej współpracy pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w Stanach Zjednoczonych, wyrażając uznanie dla działań Kościoła na rzecz osób najbardziej bezbronnych.

Wiceprezydent Vance przebywa w Rzymie wraz z żoną Ushą oraz trojgiem dzieci. W piątek 18 kwietnia 2025 roku uczestniczył w liturgii Męki Pańskiej w Bazylice św. Piotra, której przewodniczył jako delegat papieża Franciszka kardynał Claudio Gugerotti, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich. Vance jest praktykującym katolikiem.

