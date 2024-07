Orbán ma przybyć do Kijowa – twierdzą brytyjskie źródła

Brytyjskie środki masowego przekazu podały we wtorek rano, że najbardziej sceptyczny wobec Ukrainy przywódca w UE ma wybrać się do Kijowa.

Jak podał “The Gaurdian” Viktor Orbán ma przybyć do stolicy Ukrainy już we wtorek. Brytyjski dziennik powołuje się na dwa anonimowe źródła w Budapeszcie. Twierdzą one, że Orbán ma spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie podczas pierwszej podróży premiera Węgier na sąsiednią Ukrainę od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na dużą skalę ponad dwa lata temu. O ile dojdzie dziś do skutku, wizyta nastąpi dzień po przejęciu przez Węgry prezydencji w Unii Europejskiej.



Doradca Zełenskiego Mychajło Podolak odmówił komentarza na temat ewentualnej wizyty. Ale inne źródło w Kijowie potwierdziło w poniedziałek te plany. „Orbán będzie tu jutro, chyba że w ostatniej chwili nastąpi zmiana” – zacytował “The Guardian”.

Jedno ze źródeł w Budapeszcie podkreślało, że plany podróży zrodziły się po długich negocjacjach w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie, zamieszkującej graniczne Zakarpacie. „Warunkiem spotkania było rozwiązanie kwestii praw obywatelskich. W ostatnich tygodniach osiągnięto porozumienie. Będą mogli ogłosić to jako sukces” – powiedziało źródło w Budapeszcie, posiadające wiedzę na temat przygotowań do wizyty.

Już w chwili rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainie premier Orbán zadeklarował dystans do obu stron wojny. Od tego czasu premier Węgier konsekwentnie sprzeciwia się zaangażowaniu po ukraińskiej stronie konfliktu, także poprzez jej masowe zbrojenie i przestrzega przed jakąkolwiek operacją Sojuszu Północnoatlantyckiego na terytorium Ukrainy. W tym drugim kontekście Orbán zadeklarował, że jego państwo zagwarantowało sobie, że NATO nie będzie wymagać takiego zaangażowania Węgrów.

Obszar obecnego Zakarpacia co najmniej od XI wieku wchodził w skład monarchii węgierskiej. Dopiero na skutek przegranej Austro-Węgier w pierwszej wojnie światowej, został w 1920 r., decyzją zwycięskich mocarstw, przekazany nowopowstałej Czechosłowacji, w ramach rozbioru monarchii węgierskiej. W toku drugiej wojny światowej został zajęty przez Armię Czerwoną. Pod naciskiem Moskwy Czechosłowacja zrzekła się w 1945 r. Zakarpacia na rzecz Związku Radzieckiego, po którym teren ten odziedziczyła Ukraina.

W obwodzie zakarpackim do dziś zamieszkują etniczni Madziarzy stanowiący większość mieszkańców w gminach wzdłuż współczesnej granicy państwowej. Podejmowane po rewolucji Majdanu decyzje władz Ukrainy pozbawiające mniejszości kolejnych praw w dziedzinie publicznego użwania języka ojczystego i edukacji spowodowały ostry spór Kijowa i Budapesztu. Węgry rozpoczęły blokowanie integracji Ukrainy z NATO i Unią Europejską. Pod tym naciskiem władze Ukrainy podjęły w zeszłym rok podjęły decyzję o wycofaniu się z części kroków postrzeganych prze Węgrów jako dyskryminacyjne. Jednak Budapeszt wymaga kolejnych kroków, jak uznanie Zakarpacia za tradycyjną siedzibę społeczności Madziarów.

