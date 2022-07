Minister spraw zagranicznych Ukrainy o zerwaniu relacji z Białorusią

Radio Zet dotarło do materiałów z których wynika, że szef rządu o możliwych problemach na rynku węgla został poinformowany na długo przedtem zanim podjął działania w tej spawie. Dziennikarz rozgłośni radiowej dotarł bowiem do korespondencji między członkami gabinetu. Wynika z niej, że już na początku marca minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ostrzegała premiera przed możliwymi brakami w zaopatrzeniu w węgiel, mimo to rząd wprowadził jednostronnie embargo na zakup surowca z Rosji, do tej pory głównego źródła jego importu.

Jednak Radio Zet podaje, że pierwsze sygnały o możliwych problemach na rynku węgla pojawiły się już 24 lutego - w dniu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. "Uprzejmie informuję o planowanym przedłożeniu wniosku do Prezesa Rady Ministrów dot. konieczności zwiększenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych rezerw węgla kamiennego" - napisała tego do dnia do wiceministra Jacka Sasina minister Moskwa - "proszę o poparcie mojego wniosku".