Media: rosyjskie ataki zabiły 2,5 razy więcej Ukraińców niż przed częściowym zawieszeniem broni

Według Ukraińskiego Centrum Zwalczania Dezinformacji (CCD) z 15 kwietnia, Rosja zabiła prawie 2,5 razy więcej Ukraińców podczas 22-dniowego zawieszenia broni niż w ciągu 22 dni poprzedzających je.

Mimo tego, że 25 marca Rosja i Ukraina zgodziły się na częściowe zawieszenie broni na okres 30 dni, to od tego czasu doszło do ośmiu rosyjskich ataków na ludność cywilną, w wyniku których zginęło 72 Ukraińców – podał CCD. Agencja zauważyła, że ​​chociaż zawieszenie broni miało na celu zakończenie działań wojennych, ataki Rosji na cywilów na Ukrainie trwały nadal

During the 22 days of the so-called “energy ceasefire,” the russian army killed nearly 2.5 times more Ukrainians than in the same period prior to its announcement. pic.twitter.com/pJfPXUno9i

