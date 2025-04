Witkoff: Rozmowy z Rosją nie dotyczą tylko kwestii ukraińskiego terytorium

Główny negocjujący z Rosją z ramienia USA Steve Witkoff zauważył, że omawiał Władimirem Putinem omówiono kroki, które mogłyby zakończyć wojnę na Ukrainie, a także potencjalnie doprowadzić do stworzenia nowych możliwości biznesowych.

Specjalny wysłannik prezydent USA Steve Witkoff nazwał swoje ostatnie rozmowy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem „przekonującymi” i powiedział, że umowa pokojowa z Ukrainą obejmuje „tak zwane pięć terytoriów”, jak przytoczył, za agencję Bloomberga, ukraińskie portal Korrespondent.net.

Witkoff omawial z Putinem omawiano kroki, które mogłyby zakończyć wojnę na Ukrainie i ewentualnie doprowadzić do stworzenia nowych możliwości biznesowych. Powiedział dziennikarzowi, że Putin zwrócił się do niego z prośbą o zapewnienie „trwałego pokoju”, co, jak mówi, „zajęło nam trochę czasu, aby do tego dojść”.

Kluczem do wspólnego porozumienia jest, według Witkoffa, kwestia „pięciu terytoriów”. „To porozumienie pokojowe dotyczy tych tak zwanych pięciu terytoriów, ale obejmuje o wiele więcej” – ujawnił jednak.

Witkoff uważa, że ​​„możemy być na progu czegoś, co będzie bardzo, bardzo ważne dla całego świata”. Dodał również, że widzi „szansę na zmianę relacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi poprzez kilka bardzo atrakcyjnych opcji handlowych, które przyniosą prawdziwą stabilność regionowi”.

11 kwietnia Steve Witkoff poleciał do Petersburga, aby spotkać się z Władimirem Putinem. Ich rozmowa trwała ponad cztery godziny. Według doniesień medialnych Witkoff powiedział Donaldowi Trumpowi, że najszybszym sposobem na osiągnięcie zawieszenia broni będzie zaakcpetowanie kontroli Rosji nad czterema regionami Ukrainy, które Rosja anektowała jesienią 2022 r. Kreml już wcześniej sygnalizował, że uważa to za warunek sine qua non jakiegokolwiek porozumienia o przerwaniu walk.

korrespondent.net/kresy.pl