Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, generał Keith Kellogg, skomentował rosyjski atak rakietowy na cywilne obiekty w Sumach. Według niego, uderzenie przeprowadzone w niedzielę „przekracza wszelkie granice przyzwoitości”.

Keith Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, odniósł się do ataku rakietowego przeprowadzonego przez rosyjskie siły na miasto Sumy na Ukrainie. W swojej wypowiedzi w mediach społecznościowych X (dawniej Twitter) stwierdził: „Dzisiejszy atak rosyjskich wojsk na cywilne obiekty w Sumach w Niedzielę Palmową przekracza wszelkie granice przyzwoitości. Dziesiątki cywilów zostało zabitych i rannych”.

Today’s Palm Sunday attack by Russian forces on civilian targets in Sumy crosses any line of decency. There are scores of civilian dead and wounded. As a former military leader, I understand targeting and this is wrong. It is why President Trump is working hard to end this war.

