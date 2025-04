The Times: Wysłannik Trumpa chce podzielić Ukrainę jak powojenny Berlin

Z artykułu The Times wynika, że Keith Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Ukrainy i Rosji zasugerował, iż Ukraina mogłaby zostać podzielona jak Berlin po II wojnie światowej. Kellogg odniósł się do sprawy, krytykując dziennik.

Generał Keith Kellogg, czołowa postać w amerykańskich wysiłkach na rzecz zakończenia wojny zasugerował w piątkowej rozmowie z dziennikiem Times, że wojska brytyjskie i francuskie mogłyby przejąć strefy kontroli na zachodzie Ukrainy jako część „sił bezpieczeństwa”, a armia rosyjska na okupowanym wschodzie kraju.

„Siły Wielkiej Brytanii i Francji rozlokowane na zachód od rzeki Dniepr nie prowokowałyby Rosji w jakikolwiek sposób” – oświadczył Kellogg.

„Można by to niemal porównać do tego, co wydarzyło się w Berlinie po II wojnie światowej, kiedy istniała strefa rosyjska, strefa francuska, strefa brytyjska i strefa amerykańska” – Times cytuje jego wypowiedź.

Kellogg skomentował na platformie X artykuł brytyjskiego dziennika. Napisał, że „błędnie przedstawia on to, co powiedział”.

„Mówiłem o siłach oporu (rozlokowanych) po zawieszeniu broni, które miałyby wspierać suwerenność Ukrainy. W dyskusjach o podziale odnosiłem się do obszarów lub stref odpowiedzialności sił sojuszniczych (bez wojsk USA). Nie miałem na myśli podziału Ukrainy” – napisał.

The Times article misrepresents what I said. I was speaking of a post-cease fire resiliency force in support of Ukraine’s sovereignty. In discussions of partitioning, I was referencing areas or zones of responsibility for an allied force (without US troops). I was NOT referring… https://t.co/wFBcEVjxtO

— Keith Kellogg (@generalkellogg) April 11, 2025