Dwóch chińskich jeńców wojennych, którzy walczyli po stronie Rosji, apeluje do Pekinu o pomoc w organizacji wymiany z ukraińskimi jeńcami. „Do naszych rodaków z Chin, którzy chcą uczestniczyć w tej wojnie, chcemy powiedzieć, że nie powinniście tego robić”.

W poniedziałek w czasie konferencji prasowej zorganizowanej przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, dwóch jeńców wojennych z Chińskiej Republiki Ludowej, którzy walczyli w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, zwróciło się z prośbą do Pekinu o pomoc w organizacji wymiany jeńców wojennych. Chcą oni powrócić do Chin w ramach wymiany z ukraińskimi jeńcami wojennymi, przetrzymywanymi przez Rosję.

„Wszyscy chcemy wrócić do Chin, do naszej ojczyzny. Mamy nadzieję, że chiński rząd może pomóc: to znaczy, przeprowadzić wymianę między Ukrainą a Rosją i wrócimy do Chin” – jeden z jeńców Zhang Renbo.

Obaj jeńcy byli zatrudnieni przez rosyjskie Ministerstwo Obrony po podpisaniu kontraktów, w zamian za dużą jednorazową nagrodę pieniężną i miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200-250 tysięcy rubli. Zgodnie z ich relacjami, werbunek chińskich obywateli do służby wojskowej w Rosji odbywa się za pomocą platform internetowych, takich jak TikTok.

„Do naszych rodaków z Chin, którzy chcą uczestniczyć w tej wojnie, chcemy powiedzieć, że nie powinniście tego robić. Okazało się, że Rosja nie jest aż tak silna, a Ukraina nie jest aż tak słaba” – drugi jeniec Wang Guangjun.

Po schwytaniu przez Siły Zbrojne Ukrainy w obwodzie donieckim, jeńcy zostali przekazani SBU i przewiezieni w bezpieczne miejsce, a ich stan zdrowia i traktowanie są zgodne z ukraińskimi standardami. SBU prowadzi śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie okoliczności ich udziału w wojnie, zgodnie z ukraińskim Kodeksem karnym, dotyczącym zbrodni wojennych.

Przypominamy, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że Ukraina dysponuje informacjami o 155 obywatelach Chin walczących tam po stronie Rosji.

Chiny, które ogłosiły z Rosją partnerstwo „bez granic” i nie skrytykowały rosyjskiej inwazji z 2022 roku, określiły wypowiedzi Zełenskiego jako „nieodpowiedzialne” i zapewniły, że nie są stroną w tym konflikcie.

Agencja informacyjna Reuters podała, że według amerykańskich źródeł wywiadowczych ponad stu obywateli Chin walczy po stronie Rosji na Ukrainie jako najemnicy, bez formalnego powiązania z rządem w Pekinie. Jednocześnie chińscy oficerowie wojskowi obserwują działania wojenne, ucząc się taktyki z frontu.

Według anonimowych amerykańskich urzędników, chińscy żołnierze mają ograniczone przeszkolenie wojskowe i nie wywierają istotnego wpływu na operacje wojskowe Rosji. Agencje takie jak CIA, Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego USA, Rada Bezpieczeństwa Narodowego ani ambasada Chin w Waszyngtonie nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

ssu.gov.ua/Kresy.pl